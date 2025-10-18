Trump confirmó que los dos sobrevivientes de ataque a "submarino" en el Caribe serán devueltos a sus países de origen: Ecuador y Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que dos de los sobrevivientes a un ataque a una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe serán transportados a su lugar de origen, Ecuador y Colombia.

“Fue un gran honor para mí destruir un gran submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico. La inteligencia estadounidense confirmó que este buque estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales. A bordo había cuatro narcoterroristas conocidos. Dos de ellos murieron”, dijo Trump en Truth Social.

El mandatario agregó que “los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento”.

“Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. Bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar”, concluyó.

Según informes de la cadena CNN, la Administración del presidente Trump estaba trabajando a contrarreloj entre el viernes y la mañana de este sábado para determinar qué hacer con los dos extranjeros, quienes son los primeros en salir vivos de una serie de ataques militares de Estados Unidos en el Caribe contra carteles de la droga.

Desde hace varias semanas, Estados Unidos adelanta un despliegue militar en aguas internacionales, cerca de Venezuela, para combatir al narcotráfico con capacidades militares. Entre los objetivos se encuentra el denominado Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro, por quien se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.