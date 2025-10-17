NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
La Noche

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El veterano de guerra estadounidense Alexis Torres, el analista político Antonio de la Cruz, el consultor y experto en seguridad Santiago García, así como el coronel retirado de la Marina de EE. UU., Mark Cancian, dialogaron sobre la situación en la región.

La tensión en América Latina por cuenta del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela, sigue en aumento con el pasar de los días.

Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que el régimen de Maduro le ha realizado múltiples ofrecimientos con el fin de evitar una escalada de la situación.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el veterano de guerra estadounidense Alexis Torres, el analista político Antonio de la Cruz, el consultor y experto en seguridad Santiago García, así como el coronel retirado de la Marina de EE. UU., Mark Cancian, dialogaron sobre la situación en la región.

"Definitivamente, si lo miramos desde el punto de perspectiva de la guerra, quien la ha declarado es Maduro, con un régimen que no ha sido reconocido, sino que la guerra ha sido con el mundo entero", argumentó Torres.

De la Cruz indicó que la segunda administración del presidente Trump clasificó al régimen como una organización terrorista global: “Es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y del hemisferio. Como tal, va a ser atacada, va a ser actuada como objetivo militar”, comentó.

A su turno, Cancian mencionó el despliegue militar y aseguró que los Estados Unidos han asignado los carteles como narcoterroristas y argumentó que ellos no ven una distinción.

"Los Estados Unidos han asignado los carteles como narcoterroristas, es decir, que ellos no ven una distinción. En este momento, creo que están haciendo labores de vigilancia para buscar, por ejemplo, algunas lanchas que llevan drogas. También hay otras aeronaves involucradas", dijo.

El consultor y experto en seguridad Santiago García se refirió al poder de EE. UU. con sus activos en el Caribe, principalmente opinando sobre el helicóptero MH-6 Little Bird.

"Es un helicóptero que puede llevar no solamente suministros y, digamos, equipos que necesitan las fuerzas especiales, sino que también puede ser equipado con sistemas como, por ejemplo, intervención de comunicaciones", aseveró.

 

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

