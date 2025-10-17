¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

La tensión en América Latina por cuenta del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela, sigue en aumento con el pasar de los días.

Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que el régimen de Maduro le ha realizado múltiples ofrecimientos con el fin de evitar una escalada de la situación.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el veterano de guerra estadounidense Alexis Torres, el analista político Antonio de la Cruz, el consultor y experto en seguridad Santiago García, así como el coronel retirado de la Marina de EE. UU., Mark Cancian, dialogaron sobre la situación en la región.

"Definitivamente, si lo miramos desde el punto de perspectiva de la guerra, quien la ha declarado es Maduro, con un régimen que no ha sido reconocido, sino que la guerra ha sido con el mundo entero", argumentó Torres.

De la Cruz indicó que la segunda administración del presidente Trump clasificó al régimen como una organización terrorista global: “Es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y del hemisferio. Como tal, va a ser atacada, va a ser actuada como objetivo militar”, comentó.

A su turno, Cancian mencionó el despliegue militar y aseguró que los Estados Unidos han asignado los carteles como narcoterroristas y argumentó que ellos no ven una distinción.

"Los Estados Unidos han asignado los carteles como narcoterroristas, es decir, que ellos no ven una distinción. En este momento, creo que están haciendo labores de vigilancia para buscar, por ejemplo, algunas lanchas que llevan drogas. También hay otras aeronaves involucradas", dijo.

El consultor y experto en seguridad Santiago García se refirió al poder de EE. UU. con sus activos en el Caribe, principalmente opinando sobre el helicóptero MH-6 Little Bird.

"Es un helicóptero que puede llevar no solamente suministros y, digamos, equipos que necesitan las fuerzas especiales, sino que también puede ser equipado con sistemas como, por ejemplo, intervención de comunicaciones", aseveró.