Lunes, 16 de febrero de 2026
Cuba

"Muchas personas buscan comida en contenedores de basura": activista sobre crisis de alimentos y medicinas en Cuba

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
José Alberto Álvarez Bravo, activista cubano, describió en La Tarde de NTN24 la situación actual en la isla.

Un grupo de activistas ha anunciado la organización de la Flotilla Nuestra América, una iniciativa que busca llevar ayuda humanitaria a Cuba, tomando como referencia la misión internacional que en 2025 intentó llegar a Gaza.

La noticia llega en un momento de máxima tensión, cuando la administración de EE. UU. intensifica las medidas de presión contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Los promotores aseguran contar con participantes en Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Brasil y Colombia, con una posible salida el próximo mes.

"Las consecuencias son letales para los recién nacidos y sus padres, para los ancianos y los enfermos. Por eso estamos lanzando la flotilla Nuestra América", señalaron los organizadores en su página oficial.

Al respecto, José Alberto Álvarez Bravo, activista opositor cubano, describió la situación actual en la isla en términos dramáticos. “Lo que estamos viviendo es insoportable”, dijo.

o

"El nivel de vida de la ciudadanía ha sufrido un deterioro que no tiene precedentes. No se había visto nunca como ahora una cantidad de personas afectadas de los nervios por la calle en situación dramática", afirmó, y señaló que “muchas personas buscan comida en contenedores de basura”.

Sobre el desabastecimiento de combustible, Álvarez Bravo explicó que llegó el punto de que era sencillamente imposible asimilar los precios que tenía este transporte alternativo porque estaba muy lejos del alcance del ciudadano medio".

El activista aseguró que "la inmensa mayoría de las personas no tienen el control que tenían del miedo y la gente habla sin tapujos" sobre la necesidad de cambio.

Familiares de presos políticos mantienen prostesta en la cárcel zona 7 de Caracas - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Así está la situación en la cárcel Zona 7 en medio de huelga de hambre de familiares y presos políticos: desgaste físico, incertidumbre, pero al mismo tiempo resistencia

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez - EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Experto denuncia que hay "10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida" pero el régimen venezolano escogió "el camino más largo" para ganar tiempo

Foto: EFE
España

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Asamblea Naciona afin al régimen venezolano | Foto: AFP
Ley de Amnistía

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Presos políticos. (EFE)
Presos políticos

"Lo mandaron a sótanos llamados inframundo": familiares de presos en huelga de hambre en Venezuela

