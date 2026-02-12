NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
DEA

EE. UU. anunció el cierre de su oficina antidrogas en país del Caribe por sospechas de corrupción: "Una violación repugnante y deshonrada"

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de referencia de la DEA - AFP
La determinación se conoce una semana después de la visita del jefe de la DEA para el Caribe, Michael Miranda, a la nación.

Este jueves, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana anunció el cierre de su oficina de la agencia antidrogas DEA alegando sospechas de corrupción.

Así lo confirmó mediante un comunicado en X la embajadora Leah Campos, quien no precisó qué caso llevó a dicha decisión. "La corrupción no tiene espacio en el gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro", dijo.

Y añadió: "Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública al usar el cargo oficial para beneficio propio".

La DEA, que en inglés significa Administración para el Control de Drogas, mantenía una estrecha relación con las autoridades de República Dominicana.

"No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso", concluyó la embajadora Campos.

La determinación se conoce una semana después de la visita del jefe de la DEA para el Caribe, Michael Miranda, a territorio dominicano. En tal encuentro, el funcionario exaltó la política del presidente Luis Abinader sobre el combate contra el narcotráfico.

Además, celebró una reunión con el responsable de la agencia antidrogas dominicana (DNCD).

"Estados Unidos y la República Dominicana avanzan como aliados estratégicos, con una visión compartida y una cooperación sostenida basada en confianza, trabajo en equipo y responsabilidad común", dijo en ese entonces.

