Trump dice que está "considerando" un ataque limitado para presionar a Irán a un acuerdo nuclear

Este viernes el presidente Donald Trump aseguró que está considerando un ataque militar limitado contra Irán, en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.

“Supongo que puedo decir que lo estoy considerando”, respondió Trump a preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre un eventual ataque en menor escala en territorio iraní.

El líder de Estado no dio más detalles, y ante una misma pregunta sobre Irán dijo “lo máximo que puedo decir es que lo estoy considerando”, concluyó.

Estas fuertes declaraciones se producen luego de que públicamente fijará un plazo de “10 días” para alcanzar un acuerdo con Teherán.

En la inauguración de la Junta de Paz, Trump hizo un llamado a Irán para llegar a un “acuerdo significativo”, en sus declaraciones aseguró que “con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán”.

De no llegar a un acuerdo, sentenció que “pasarán cosas malas” y enfatizó que “no puede haber paz si Irán tiene un arma nuclear”.

Ahora, como ultimátum en los últimos días ha incrementado significativamente la presencia militar estadounidense en la región con el envío de un segundo grupo de portaaviones, destructores y aeronaves de combate.

Por su parte, el oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, Effie Defrin, publicó hoy en su red social X que “seguimos de cerca los acontecimientos regionales y estamos al tanto del debate público sobre Irán”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están en alerta máxima para la defensa. No hay cambios”, recalcó y pidió a la comunidad escuchar “los anuncios del Portavoz de las FDI y del Comando del Frente Interno en los canales oficiales únicamente”, concluyó.