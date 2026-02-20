NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Viernes, 20 de febrero de 2026
Donald Trump

Trump dice que está "considerando" un ataque limitado para presionar a Irán a un acuerdo nuclear

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump | Foto EFE
Estas fuertes declaraciones se producen luego de que públicamente fijara un plazo de “10 días” para alcanzar un acuerdo con Teherán.

Este viernes el presidente Donald Trump aseguró que está considerando un ataque militar limitado contra Irán, en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.

o

Supongo que puedo decir que lo estoy considerando”, respondió Trump a preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre un eventual ataque en menor escala en territorio iraní.

El líder de Estado no dio más detalles, y ante una misma pregunta sobre Irán dijo “lo máximo que puedo decir es que lo estoy considerando”, concluyó.

Estas fuertes declaraciones se producen luego de que públicamente fijará un plazo de “10 días” para alcanzar un acuerdo con Teherán.

En la inauguración de la Junta de Paz, Trump hizo un llamado a Irán para llegar a un “acuerdo significativo”, en sus declaraciones aseguró que “con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán”.

De no llegar a un acuerdo, sentenció que “pasarán cosas malas” y enfatizó que “no puede haber paz si Irán tiene un arma nuclear”.

Ahora, como ultimátum en los últimos días ha incrementado significativamente la presencia militar estadounidense en la región con el envío de un segundo grupo de portaaviones, destructores y aeronaves de combate.

o

Por su parte, el oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, Effie Defrin, publicó hoy en su red social X que “seguimos de cerca los acontecimientos regionales y estamos al tanto del debate público sobre Irán”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están en alerta máxima para la defensa. No hay cambios”, recalcó y pidió a la comunidad escuchar “los anuncios del Portavoz de las FDI y del Comando del Frente Interno en los canales oficiales únicamente”, concluyó.

Temas relacionados:

Donald Trump

Irán

Estados Unidos

Guerra

Ataque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Preocupación en Nicaragua por presos políticos en cárcel del régimen: hacinamiento y condiciones infrahumanas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La 'Junta de Paz' creada por Donald Trump busca reemplazar organismos como la ONU en la resolución de conflictos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Mensaje para Delcy Rodríguez? Trump espera más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela "a un ritmo acelerado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Ley de Amnistía

Advierten "exclusiones significativas" en la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional del régimen, principalmente de militares: "Nos sentimos burlados"

Juan Pablo Guanipa - AFP
Ley de Amnistía

Juan Pablo Guanipa anunció su primera actividad en Venezuela tras recuperar su libertad plena

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa recuperó la libertad plena; agentes del régimen le retiraron el grillete electrónico

Foto de referencia (Canva)
Régimen de Nicaragua

Preocupación en Nicaragua por presos políticos en cárcel del régimen: hacinamiento y condiciones infrahumanas

Más de Actualidad

Ver más
Fotos X: @Southcom
Operación Lanza del Sur

Portaviones, buques, aeronaves y combatientes de élite: EE. UU. publica video de la permanencia de sus fuerzas desplegadas en el Caribe para la Operación Lanza del Sur

Reflejo de la crisis de Cuba en las calles - Foto: AFP
Ayuda humanitaria

En medio de la presión de EE. UU. a Cuba, Chile confirma que su país enviará ayuda humanitaria a la isla

Nieve en Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

Fuerte tormenta de nieve azotó a Carolina del Norte y otros estados del sureste de Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fotos X: @Southcom
Operación Lanza del Sur

Portaviones, buques, aeronaves y combatientes de élite: EE. UU. publica video de la permanencia de sus fuerzas desplegadas en el Caribe para la Operación Lanza del Sur

Barack Obama y Donald Trump (AFP)
Donald Trump

"Yo no cometí un error, no lo vi completo": Trump se pronuncia sobre polémico video que publicó en el que aparecen los Obama como monos

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump amenazó con demandar a The New York Times y otros medios tras publicación de sondeo desfavorable sobre su administración: "Tienen que pagar un precio por las noticias falsas"

Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez

El colombiano Luis Suárez está imparable con el Sporting de Lisboa y fue reconocido como el "jugador del mes" en la liga de Portugal

Reflejo de la crisis de Cuba en las calles - Foto: AFP
Ayuda humanitaria

En medio de la presión de EE. UU. a Cuba, Chile confirma que su país enviará ayuda humanitaria a la isla

Aranceles Ecuador - Colombia - EFE
Colombia

"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

Nieve en Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

Fuerte tormenta de nieve azotó a Carolina del Norte y otros estados del sureste de Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre