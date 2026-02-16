Tiroteo en pista de hielo en medio de un partido de hockey deja tres muertos en Estados Unidos

Tres personas murieron y otras tres se encuentran hospitalizadas en estado crítico tras un tiroteo durante un partido de hockey juvenil en la ciudad de Pawtucket, al noreste de Estados Unidos.

"Tenemos tres fallecidos. El sospechoso, dos víctimas y tres en el hospital", declaró Tina Goncalves, jefa de policía de la comunidad de Rhode Island.

Añadió que las investigaciones iniciales sugirieron que el tiroteo fue selectivo y que "podría tratarse de una disputa familiar".

VEA TAMBIÉN "Estamos en una fase en la que los restos del régimen siguen las órdenes de Estados Unidos": María Corina Machado se pronunció sobre Delcy Rodríguez o

Hasta el momento no se han compartido detalles sobre la identidad de las víctimas, pero Goncalves afirmó que los heridos se encontraban en "estado crítico".

El tiroteo, ocurrido durante un partido de hockey sobre hielo de secundaria, se produjo dos meses después de un tiroteo masivo en la Universidad de Brown, ubicada a solo 5,6 kilómetros de distancia.

Las imágenes compartidas en redes sociales, que no han sido verificadas, muestran a jugadores, estudiantes y espectadores en el Dennis M Lynch Arena de Pawtucket buscando refugio mientras se oían disparos en la pista de hielo cubierta.

Al principio, los equipos siguieron jugando, pero a medida que continuaba la ráfaga de disparos, los jugadores huyeron hacia los bordes de la pista o se dirigieron hacia las salidas, mientras se veía a los espectadores agachándose para cubrirse.

Los tiroteos masivos son comunes en Estados Unidos. En 2025, se produjeron más de 400 tiroteos masivos en el país, según el Archivo de Violencia con Armas, que contabiliza los incidentes en los que cuatro o más personas reciben disparos o mueren, sin incluir al tirador.