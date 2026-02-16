NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Lunes, 16 de febrero de 2026
Tiroteo

Tiroteo en pista de hielo en medio de un partido de hockey deja tres muertos en Estados Unidos

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Tiroteo en pista de hielo de Rhode Island en EE. UU. deja 3 muertos, incluido el sospechoso - AFP
Tiroteo en pista de hielo de Rhode Island en EE. UU. deja 3 muertos, incluido el sospechoso - AFP
El tiroteo ocurrió durante un partido de hockey sobre hielo de secundaria.

Tres personas murieron y otras tres se encuentran hospitalizadas en estado crítico tras un tiroteo durante un partido de hockey juvenil en la ciudad de Pawtucket, al noreste de Estados Unidos.

"Tenemos tres fallecidos. El sospechoso, dos víctimas y tres en el hospital", declaró Tina Goncalves, jefa de policía de la comunidad de Rhode Island.

Añadió que las investigaciones iniciales sugirieron que el tiroteo fue selectivo y que "podría tratarse de una disputa familiar".

o

Hasta el momento no se han compartido detalles sobre la identidad de las víctimas, pero Goncalves afirmó que los heridos se encontraban en "estado crítico".

El tiroteo, ocurrido durante un partido de hockey sobre hielo de secundaria, se produjo dos meses después de un tiroteo masivo en la Universidad de Brown, ubicada a solo 5,6 kilómetros de distancia.

Las imágenes compartidas en redes sociales, que no han sido verificadas, muestran a jugadores, estudiantes y espectadores en el Dennis M Lynch Arena de Pawtucket buscando refugio mientras se oían disparos en la pista de hielo cubierta.

Al principio, los equipos siguieron jugando, pero a medida que continuaba la ráfaga de disparos, los jugadores huyeron hacia los bordes de la pista o se dirigieron hacia las salidas, mientras se veía a los espectadores agachándose para cubrirse.

Los tiroteos masivos son comunes en Estados Unidos. En 2025, se produjeron más de 400 tiroteos masivos en el país, según el Archivo de Violencia con Armas, que contabiliza los incidentes en los que cuatro o más personas reciben disparos o mueren, sin incluir al tirador.

Temas relacionados:

Tiroteo

Muertos

Heridos

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están en una celda 2x2 con solo una cama de cemento y una letrina": denuncian crudas condiciones en las que se encuentran recluidos los presos políticos en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica flotilla de activistas busca llevar "ayuda humanitaria a Cuba"; la presencia de la hija de Raúl Castro provoca rechazo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos mantienen prostesta en la cárcel zona 7 de Caracas - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Así está la situación en la cárcel Zona 7 en medio de huelga de hambre de familiares y presos políticos: desgaste físico, incertidumbre, pero al mismo tiempo resistencia

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez - EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Experto denuncia que hay "10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida" pero el régimen venezolano escogió "el camino más largo" para ganar tiempo

Foto: EFE
España

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Asamblea Naciona afin al régimen venezolano | Foto: AFP
Ley de Amnistía

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Presos políticos. (EFE)
Presos políticos

"Lo mandaron a sótanos llamados inframundo": familiares de presos en huelga de hambre en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Incendio en refinería Ñico López de La Habana, Cuba - Foto: EFE
Cuba

Se incendia refinería de petróleo en Cuba en medio de la crisis energética de la isla y la presión de Washington

Gustavo Petro | Foto: EFE
Encuentro

"No veo a Petro jugando un papel importante en el liderazgo que Trump está tomando por el bien de la democracia en el continente": experto sobre reunión entre presidentes de Colombia y EE. UU.

María Corina Machado y Marco Rubio | Foto X @MariaCorinaYA
María Corina Machado

María Corina Machado publica foto de su encuentro con Marco Rubio y se revelan los puntos de la reunión

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Incendio en refinería Ñico López de La Habana, Cuba - Foto: EFE
Cuba

Se incendia refinería de petróleo en Cuba en medio de la crisis energética de la isla y la presión de Washington

Marte | Foto Canva
Marte

Una tormenta de polvo en Marte revela nuevas pistas sobre el agua perdida del planeta

Gustavo Petro | Foto: EFE
Encuentro

"No veo a Petro jugando un papel importante en el liderazgo que Trump está tomando por el bien de la democracia en el continente": experto sobre reunión entre presidentes de Colombia y EE. UU.

María Corina Machado y Marco Rubio | Foto X @MariaCorinaYA
María Corina Machado

María Corina Machado publica foto de su encuentro con Marco Rubio y se revelan los puntos de la reunión

Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Exprisionero que estuvo en el mismo centro de detención en el que está Nicolás Maduro contó cómo funciona el famoso "Infierno en la tierra" en Nueva York

Max Verstappen | Foto: EFE
Max Verstappen

Max Verstappen estalló contra las nuevas regulaciones de la Fórmula 1: "se siente como un Fórmula E con esteroides"

Manifestaciones en Venezuela - AFP
Presos políticos

¿Qué impacto pueden tener las masivas manifestaciones por la libertad que tienen lugar en Venezuela?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre