Domingo, 18 de enero de 2026
Irán

“Muchos iraníes apuntan a una intervención por parte de Estados Unidos”: experta sobre la represión del régimen contra las protestas en el país

enero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La analista aseveró que, aunque muchos esperan una intervención, esta debe plantear con “cuidado y realismo”.

En medio de una de las olas de protestas más sangrientas de los últimos años en Irán, el líder supremo Alí Jamenei lanzó un duro mensaje contra los manifestantes, a quienes calificó de “sediciosos”, y defendió la represión ordenada por el régimen.

En sus declaraciones, no solo justificó el uso de la fuerza, sino que responsabilizó directamente al presidente Trump por las muertes durante las protestas, acusando a estados unidos de instigar una conspiración para desestabilizar al país.

o

Iraníes en el exilio siguen saliendo a respaldar a sus compatriotas en las calles en diferentes ciudades del mundo.

Ryma Sheermohammadi, analista internacional especialista en irán y oriente medio, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de la represión en las protestas y las opciones que hay para detener al régimen que ataca a su propio pueblo.

Muchos iraníes están esperando un milagro literalmente, también muchos apuntan a una intervención por parte de Estados Unidos que se debe plantear con cuidado y realismo, Estados Unidos puede presionar con mecanismos y sanciones. Lo que debería pasar ahora es que el Consejo de Seguridad de la ONU debe tomar una acción inmediatamente con lo que está pasando en Irán, solo se escuchan discursos de lamento y buena voluntad”, aseguró.

Además, se refirió al mensaje de apoyo que envió la premio Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado: “Se debe reconocer la buena intención de figuras como ella cuando expresan solidaridad con el pueblo iraní porque en un contexto de aislamiento informativo, romper ese silencio internacional tiene un valor político y humano real, esa solidaridad no es un detalle menor. Hay mucho que comparten las dictaduras y quien vive y ha sufrido una situación así entiende al otro, hay una empatía absoluta”.

“Muchos iraníes apuntan a una intervención por parte de Estados Unidos”: experta sobre la represión del régimen contra las protestas en el país

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

