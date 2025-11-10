NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Estados Unidos

Trump exige a los controladores aéreos que "vuelvan al trabajo" cuando se agravan las cancelaciones de vuelos por el cierre del Gobierno

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Cancelación de vuelos en Estados Unidos - Foto EFE
Los fondos federales se agotaron el 1 de octubre, pero los trabajadores considerados esenciales se han visto obligados a continuar sus tareas sin paga.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este lunes a todos los controladores de tráfico aéreo que regresen a su trabajo, a pesar de que no están recibiendo sus salarios debido al cierre gubernamental, y amenazó con castigar económicamente a aquellos que no lo hagan.

"¡Todos los controladores de tráfico aéreo deben regresar al trabajo, ahora! Cualquiera que no lo haga tendrá descuentos sustanciales", escribió el presidente en su plataforma Truth Social.

Trump sugirió que algunos controladores estaban eludiendo su deber "patriótico". "Si desean abandonar el servicio en un futuro cercano, por favor no duden en hacerlo, ¡sin pago ni indemnización de ningún tipo! Serán reemplazados rápidamente por verdaderos Patriotas", dijo.

o

El anuncio se da luego de que el presidente del sindicato de controladores aéreos de Estados Unidos pidiera el fin inmediato de la parálisis presupuestal en el país, y advirtió sobre el aumento de los riesgos que supone que los empleados de seguridad trabajen sin cobrar.

"Ya basta", declaró Nick Daniels en una rueda de prensa en la que calificó como "un paso en la dirección correcta" la decisión del Senado de debatir formalmente un acuerdo que asigna fondos al gobierno federal y termine así el cierre gubernamental más largo de la historia del país.

