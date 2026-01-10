NTN24
Sábado, 10 de enero de 2026
Donald Trump

Trump habló sobre la transición democrática de Venezuela cuando se cumple una semana de la captura de Maduro: "Todos van a estar felices en Sudamérica"

enero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: AFP
La administración Trump ha dicho repetidamente que está controlando Venezuela y el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que Washington controlará la industria petrolera del país "indefinidamente".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió sobre la transición democrática en Venezuela, justo cuando se cumple una semana de la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Antes de a bordar el Air Force, el mandatario estadounidense habló sobre lo que se viene para Venezuela, diciendo que "todos estarán felices" y que muchos dirán que la transición fue "un milagro".

En una breve entrevista con Fox News, Trump aseguró: "todos van a estar felices en Sudamérica. Algunos dirán que es un milagro lo que hemos hecho. Venezuela está feliz y creo que todos estarán felices".

Sus declaraciones se dieron momentos antes de que Venezuela confirmara que el regreso a sus aguas del buque petrolero Olina, incautado por Estados Unidos en el Caribe, cerca de Trinidad, tal y como lo había anunciado el presidente norteamericano en horas de la tarde.

o

Desde su cuenta en Truth Social, el mandatario informó que: “Hoy, Estados Unidos, en coordinación con las Autoridades Provisionales de Venezuela, incautó un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra aprobación”.

El jefe de Estado confirmó que “este petrolero regresa a Venezuela, y el petróleo se venderá a través del Gran Acuerdo Energético, que hemos creado para este tipo de ventas. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Este viernes, en horas más tempranas, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó la incautación del buque petrolero Olina en el Caribe.

Esta incautación se convirtió en la quinta interceptación de buques de este tipo en las últimas semanas.

El Olina, que según la base de datos pública de transporte marítimo Equasis navegaba falsamente bajo la bandera de Timor Oriental, había zarpado anteriormente de Venezuela y había regresado a la región, según una fuente del sector con conocimiento directo del asunto.

El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

