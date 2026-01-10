NTN24
Sábado, 10 de enero de 2026
Groenlandia

Groenlandia respondió a las declaraciones de Trump de encargarse de la isla: "No queremos ser estadounidenses"

enero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: AFP
Esto se da luego de que el mandatario estadounidense dijera durante la reunión que sostuvo con los responsables de la industria petrolera en la Casa Blanca, que se encargará de Groenlandia.

Este sábado, Groenlandia respondió a las declaraciones que hizo en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de encargarse "por las buenas o por las malas" de la isla antes que Rusia o China intenten ocuparla.

Por medio de una declaración conjunta, los líderes de los cinco partidos del Parlamento de Groenlandia aseguraron que no quieren "ser estadounidenses" y que el futuro de la isla debe de ser decidido por los "groenlandeses".

Según afirmaron los líderes en el documento: "No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses".

El documento incluye a las cuatro fuerzas políticas que conforman el gobierno y también al partido de la oposición, que aboga por una rápida independencia del territorio danés. "El futuro de Groenlandia debe ser decidido por los groenlandeses", zanjaron.

Dinamarca y otros aliados europeos han expresado su alarma ante las amenazas de Trump de tomar la isla, donde Washington dispone de una base militar desde la Segunda Guerra Mundial.

Según un sondeo publicado el sábado por la agencia danesa Ritzau, 38,3% de daneses piensa que Estados Unidos invadirá Groenlandia durante la presidencia de Trump.

Esto se da luego de las polémicas declaraciones que dio el mandatario estadounidense durante la reunión que sostuvo este viernes con los responsables de la industria petrolera en la Casa Blanca, en la que afirmó que se encargará de Groenlandia.

El líder republicano aseguró: “ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia por las buenas o por las malas porque no queremos que Rusia o China se apoderen de Groenlandia Y no voy a tener a Rusia o China como vecinos”.

Trump asegura que el control de la isla rica en minerales es "crucial" para la seguridad nacional de Estados Unidos dado el aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico.

