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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

La capital de Colombia adelantó la ley seca por las elecciones presidenciales de este domingo

mayo 29, 2026
Por: Saúl Montes
Elecciones en Colombia - AFP
Elecciones en Colombia - AFP
La medida comenzará a regir desde las 6:00 p. m. de este viernes 29 de mayo.

La Alcaldía Mayor de Bogotá (Colombia) presentó el decreto mediante el cual estipuló la ley seca en la capital del país debido a las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo de 2026.

De acuerdo con un comunicado, la medida estará vigente entre las 6:00 p. m. de este viernes 29 de mayo y las 12:00 p. m. del lunes 1 de junio de 2026, por lo que queda restringido el consumo, venta y comercialización en establecimientos comerciales, así como el consumo en espacios públicos de bebidas embriagantes.

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"En aras de garantizar la convivencia y el buen desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 191 de 2026 adoptando la ley seca (...) Apelamos a la colaboración y comprensión ciudadana y la invitamos a salir a votar. Esperamos que el domingo Bogotá sea ejemplo de tolerancia, respeto y garantías democráticas", manifestó el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero.

Según las autoridades distritales, la Secretaría de Gobierno (SDG), la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá liderarán junto a las alcaldías locales, controles y operativos de inspección, vigilancia y control, con el objetivo de hacer cumplir la medida.

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Durante la jornada electoral, la capital del país contará con 1.083 puestos y 18.156 mesas de votación, con un PMU en cada localidad y un PMU Distrital, según reportó la alcaldía en un comunicado.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia está fijada para está fijada para este domingo 31 de mayo, con una decena de candidatos que aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

Sin embargo, los aspirantes que lideran la contienda son el oficialista Iván Cepeda, Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Cabe mencionar que la campaña electoral se ha visto empañada por una ola de violencia que ha puesto en duda la seguridad del país previo al desarrollo de los comicios.

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