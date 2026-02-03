NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Martes, 03 de febrero de 2026
Gustavo Petro

Narcotraficante 'Pipe Tuluá', extraditado a Estados Unidos, afirma que le entregó dinero al hermano de Gustavo Petro para presuntamente financiar su campaña presidencial de 2022

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
'Pipe Tuluá' y Gustavo Petro | Foto: EFE
'Pipe Tuluá' y Gustavo Petro | Foto: EFE
El presidente Petro reaccionó en Caracol Radio a ese pronunciamiento y dijo: “Esos chantajes, se lo dije también a la CIA, no van conmigo”.

Este martes en horas de la madrugada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, extraditó a alias 'Pipe Tuluá', jefe de la banda criminal 'La Inmaculada' a Estados Unidos.

Antes de reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el mandatario colombiano extraditó al cabecilla del grupo criminal que opera en el Valle del Cauca y, según dijo su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la orden se dio el fin de semana pasado.

Horas después de su extradición, se conoció un audio en el que el capo del narcotráfico en Colombia afirma tener pruebas de que le dio dinero al hermano del mandatario para la campaña de las elecciones de 2022.

o

Según un audio compartido por la precandidata presidencial Vicky Dávila, al que tuvo acceso el medio Noticias RCN, 'Pipe Tuluá' asegura que entregó dinero para la campaña del jefe de Estado por medio de su hermano, Juan Fernando Petro.

En el audio, el cabecilla de 'La Inmaculada' dice: "El señor presidente le ordena al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, que por qué no me han extraditado a mí, que porque según yo estoy comprando funcionarios públicos lo cual es totalmente falso".

"Pero si estamos hablando de comprar funcionarios yo creo que lo primero que usted (Petro) debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y sí tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña", agregó.

El narcotraficante también detalló que sobre esto tiene audios, videos y consignaciones que pueden constatar lo que está afirmando contra el mandatario de la República y su hermano.

'Pipe Tuluá' señaló en el audio que al hermano del líder de Pacto Histórico se le pasó dinero para "su campaña para muchas cosas de la DIAN”. “Esas pruebas las tengo y las vamos a pasar a los Estados Unidos para que vea que eso si es verdad".

"Lo que me está armando a mí es el trampolín del narcotráfico y eso si lo voy a demostrar señor presidente", finalizó.

o

Sobre esto, el mandatario colombiano fue cuestionado en Caracol Radio, en donde expresó: "pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña (...) si yo quisiera estaría lleno de billete, solo que ya estaría muerto".

"Esos chantajes, se lo dije también a la CIA, no van conmigo. Si alguno cometió un error que lo pague, pero yo no me asusto con eso. Yo he dicho claramente que no me hago elegir por asesinos, me hago elegir por el voto libre de mi pueblo", agregó.

Y detalló que habló con su hermano, quien se aseguró que nada de lo que dice el narcotraficante existe.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Campaña presidencial

Extradición

Narcotráfico en Colombia

Narcotraficantes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto entregó un balance de los cambios en Venezuela al cumplirse un mes de la captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

"Tiene la certeza de que está involucrada en lo que significó la entrega de Maduro": Ibéyise Pacheco, autora de ‘Los hermanos siniestros’, habla de tensiones entre Delcy Rodríguez y Diosdado

Hugo Chavez y Xi Jinping | Fotos EFE
Regimen chavista

China pone contra las cuerdas a Venezuela al exigir el pago inmediato de su millonaria deuda, según Bloomberg

Manifestante bajó la bandera del régimen iraní en la embajada en Londres / FOTO: AFP
Irán

Manifestante entró a la embajada de Irán en Londres y cambió la bandera del régimen islámico por la del antiguo régimen monárquico

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Real Madrid en Champions League ante el Benfica - Foto: EFE
Champions League

Así quedaron las llaves de los playoffs de la Champions League: Real Madrid repetirá rival de la última jornada y con el que perdió

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Creo que vamos a llegar a un acuerdo": Trump dio a conocer diálogos con "las personas más importantes de Cuba"

Donald Trump - Foto AFP/ TPS - Foto EFE
Donald Trump

Corte de apelaciones dictamina que decisión de Trump de poner fin al TPS para venezolanos fue ilegal

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

"Tiene la certeza de que está involucrada en lo que significó la entrega de Maduro": Ibéyise Pacheco, autora de ‘Los hermanos siniestros’, habla de tensiones entre Delcy Rodríguez y Diosdado

Hugo Chavez y Xi Jinping | Fotos EFE
Regimen chavista

China pone contra las cuerdas a Venezuela al exigir el pago inmediato de su millonaria deuda, según Bloomberg

Avión tecnológico | Foto Canva
Aviones

Así es el Phantom 3500, el avión comercial del futuro sin ventanas que promete revolucionar los vuelos en 2027

Manifestante bajó la bandera del régimen iraní en la embajada en Londres / FOTO: AFP
Irán

Manifestante entró a la embajada de Irán en Londres y cambió la bandera del régimen islámico por la del antiguo régimen monárquico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre