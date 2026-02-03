Narcotraficante 'Pipe Tuluá', extraditado a Estados Unidos, afirma que le entregó dinero al hermano de Gustavo Petro para presuntamente financiar su campaña presidencial de 2022

Este martes en horas de la madrugada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, extraditó a alias 'Pipe Tuluá', jefe de la banda criminal 'La Inmaculada' a Estados Unidos.

Antes de reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el mandatario colombiano extraditó al cabecilla del grupo criminal que opera en el Valle del Cauca y, según dijo su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la orden se dio el fin de semana pasado.

Horas después de su extradición, se conoció un audio en el que el capo del narcotráfico en Colombia afirma tener pruebas de que le dio dinero al hermano del mandatario para la campaña de las elecciones de 2022.

Según un audio compartido por la precandidata presidencial Vicky Dávila, al que tuvo acceso el medio Noticias RCN, 'Pipe Tuluá' asegura que entregó dinero para la campaña del jefe de Estado por medio de su hermano, Juan Fernando Petro.

En el audio, el cabecilla de 'La Inmaculada' dice: "El señor presidente le ordena al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, que por qué no me han extraditado a mí, que porque según yo estoy comprando funcionarios públicos lo cual es totalmente falso".

"Pero si estamos hablando de comprar funcionarios yo creo que lo primero que usted (Petro) debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y sí tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña", agregó.

El narcotraficante también detalló que sobre esto tiene audios, videos y consignaciones que pueden constatar lo que está afirmando contra el mandatario de la República y su hermano.

'Pipe Tuluá' señaló en el audio que al hermano del líder de Pacto Histórico se le pasó dinero para "su campaña para muchas cosas de la DIAN”. “Esas pruebas las tengo y las vamos a pasar a los Estados Unidos para que vea que eso si es verdad".

"Lo que me está armando a mí es el trampolín del narcotráfico y eso si lo voy a demostrar señor presidente", finalizó.

Sobre esto, el mandatario colombiano fue cuestionado en Caracol Radio, en donde expresó: "pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña (...) si yo quisiera estaría lleno de billete, solo que ya estaría muerto".

"Esos chantajes, se lo dije también a la CIA, no van conmigo. Si alguno cometió un error que lo pague, pero yo no me asusto con eso. Yo he dicho claramente que no me hago elegir por asesinos, me hago elegir por el voto libre de mi pueblo", agregó.

Y detalló que habló con su hermano, quien se aseguró que nada de lo que dice el narcotraficante existe.