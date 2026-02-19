Presidente Petro firma nuevo decreto de aumento del salario mínimo tras suspensión provisional del Consejo de Estado

El presidente colombiano Gustavo Petro presentó este jueves el nuevo decreto del salario mínimo, luego de la suspensión provisional del Consejo de Estado por falta de sustento en los parámetros técnicos que elevaba su monto en 23,7 %.

El mandatario anunció, en medio de una manifestación en la Plaza de Bolívar, el nuevo decreto del salario mínimo que ha generado polémica en el país.

"El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025. No nos echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado, cumpliendo sus órdenes, acatando y poniendo los estudios técnicos", dijo Petro tras firmar el documento.

El decreto mantiene el salario mínimo en Colombia en 1.750.000 pesos y 250.000 pesos de subsidio de transporte, es decir, en los mismos 2 millones de pesos decretados a finales de diciembre de 2025.

El nuevo decreto, redactado por los ministerios de Trabajo y Hacienda, fue consensuado por los sindicatos y los empresarios durante una concertación que se llevó a cabo el pasado lunes tras la suspensión del Consejo de Estado.

Allí, el Gobierno se comprometió a aliviar las cargas impositivas a las empresas para mantener el aumento fijado el año pasado.

Ahora, quedará en manos del Consejo del Estado evaluar si el Gobierno Petro logra subsanar las falencias del decreto anterior teniendo en cuenta las variables técnicas como el PIB, la inflación y la productividad.