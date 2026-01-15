NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
Jueves, 15 de enero de 2026
Casa Blanca

Despliegue de militares europeos a Groenlandia tras advertencias de Trump "no tiene ningún impacto", dice la Casa Blanca

enero 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Súper Hércules de la Fuerza Real Aérea Danesa (RDAF) llegando a Groenlandia – Foto AFP
Súper Hércules de la Fuerza Real Aérea Danesa (RDAF) llegando a Groenlandia – Foto AFP
Estados Unidos ha dicho que está considerando comprar la isla, sin descartar una intervención militar el territorio rico en recursos minerales.

La Casa Blanca dijo el jueves que el despliegue de una misión militar europea en Groenlandia no afecta el objetivo del presidente Donald Trump de apoderarse de este territorio autónomo danés en el Ártico.

Varios países europeos comenzaron a desplegar militares en Groenlandia el jueves, un día después de una reunión en Washington de alto nivel entre autoridades de Dinamarca y de la isla ártica con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

o

En la cita, Dinamarca buscó apaciguar a Estados Unidos después de que Trump amenazara con anexionar Groenlandia alegando que es vital para la seguridad de su país, pues, de no hacerlo, lo ocuparían Rusia o China.

Washington, entretanto, afirma que está considerando comprar la isla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.

Tras el encuentro, el viceprimer ministro groenlandés, Mute Egede, anunció el despliegue de más tropas de la OTAN en el territorio a partir del miércoles y varios países europeos enviaron a militares en una misión de exploración.

"No creo que (el despliegue de) tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni tampoco tiene ningún impacto en su objetivo de adquirir Groenlandia", declaró en rueda de prensa el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Es "imposible" que Estados Unidos adquiera Groenlandia, replicó más tarde el canciller danés, Lars Løkke Rasmussen.

"No es lo que queremos en Dinamarca ni en Groenlandia y va en contra de todas las reglas internacionales. Atenta contra nuestra soberanía", sostuvo, en declaraciones a la cadena pública DR.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, informó que se está formando "un grupo de trabajo" para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.

Pero "eso no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta", apuntó en un comunicado la jefa del Ejecutivo de Dinamarca, un tradicional aliado de Estados Unidos y miembro de la OTAN.

En otro tono, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que "el diálogo y la diplomacia son el camino correcto para seguir".

En Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés, abundan las banderas rojas y blancas de Groenlandia, que adornan las vitrinas de las tiendas, las ventanas de las casas, los autos y autobuses, e incluso se veían en el cable de una grúa.

Dos aviones daneses con tropas aterrizaron el miércoles en Groenlandia. Alemania, Francia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia están despachando militares para dicha operación de reconocimiento, que se inscribe en el marco del ejercicio danés "Arctic Endurance".

La primera ministra de Dinamarca anunció que, junto a su homólogo de Groenlandia, recibirán el viernes y el sábado a una delegación de congresistas de Estados Unidos compuesta por demócratas y republicanos.

o

La delegación busca abordar el fortalecimiento de la seguridad en el Ártico y una profundización de las relaciones comerciales, indicó el senador demócrata, Chris Coons.

Temas relacionados:

Casa Blanca

Groenlandia

Fuerzas Militares

Gobierno de Donald Trump

Dinamarca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

20 años de una foto histórica: el día que María Corina Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente George W. Bush

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fui preso político y tengo a mi familia secuestrada por el régimen desde hace un año": José Rodríguez Araña

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y María Corina Machado - EFE
María Corina Machado

"Delcy Rodríguez es útil, pero María Corina Machado es indispensable para la transición": Ana Julia Jatar analiza encuentro entre la líder de la democracia de Venezuela y Trump

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y María Corina Machado - Fotos AFP/EFE
Gobierno de Donald Trump

"María Corina Machado es realmente una voz notable y valiente para muchos de los venezolanos": Casa Blanca tras encuentro de Donald Trump con la líder venezolana

Calle de Florida - Foto de referencia de EFE
Florida

Estados Unidos nombra una avenida en honor a María Corina Machado por su lucha democrática en Venezuela

Familiares piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Confiamos en María Corina Machado para que sean liberados todos": conmovedor relato de Marisela Parra sobre los maltratos que reciben sus dos hijos como presos políticos del régimen

Pedido de libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Embajada de EE. UU. en Caracas (Venezuela) - Foto EFE
Embajada de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a NTN24 sobre la reapertura de la Embajada de EE. UU. en Caracas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (AFP)
Ataque en Siria

Estados Unidos ataca más de 70 objetivos en Siria y Trump advierte que se trata "de una represalia muy seria"

Policía Nacional Bolivariana - Foto de referencia EFE
Venezuela

Abogado Zair Mundaray denuncia que 16 menores fueron "detenidos sin justificación" por supuestamente "estar celebrando" la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Embajada de EE. UU. en Caracas (Venezuela) - Foto EFE
Embajada de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a NTN24 sobre la reapertura de la Embajada de EE. UU. en Caracas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (AFP)
Ataque en Siria

Estados Unidos ataca más de 70 objetivos en Siria y Trump advierte que se trata "de una represalia muy seria"

Real Madrid vs. Albacete - Foto EFE
Real Madrid

Vuelve y juega: futbolista sudamericano del Real Madrid sufre insultos racistas antes del reciente fracaso merengue contra equipo de segunda división

Policía Nacional Bolivariana - Foto de referencia EFE
Venezuela

Abogado Zair Mundaray denuncia que 16 menores fueron "detenidos sin justificación" por supuestamente "estar celebrando" la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Capitolio EE.UU. - Foto Canva
Senado de Estados Unidos

Senado de Estados Unidos aprueba resolución que impide a Trump tomar nuevas medidas militares en Venezuela sin autorización del Congreso

Sarah Dzafce | Foto: EFE
Finlandia

Miss Finlandia fue destituida de su título tras publicar polémica fotografía con gestos racistas

Nicolás Maduro y el Niño Guerrero - EFE
Tren de Aragua

Estados Unidos presentó cargos contra miembros del Tren de Aragua, incluido el "Niño Guerrero" a quien acusa de actuar en concierto con el Cártel de los Soles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre