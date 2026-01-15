Despliegue de militares europeos a Groenlandia tras advertencias de Trump "no tiene ningún impacto", dice la Casa Blanca

La Casa Blanca dijo el jueves que el despliegue de una misión militar europea en Groenlandia no afecta el objetivo del presidente Donald Trump de apoderarse de este territorio autónomo danés en el Ártico.

Varios países europeos comenzaron a desplegar militares en Groenlandia el jueves, un día después de una reunión en Washington de alto nivel entre autoridades de Dinamarca y de la isla ártica con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En la cita, Dinamarca buscó apaciguar a Estados Unidos después de que Trump amenazara con anexionar Groenlandia alegando que es vital para la seguridad de su país, pues, de no hacerlo, lo ocuparían Rusia o China.

Washington, entretanto, afirma que está considerando comprar la isla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.

Tras el encuentro, el viceprimer ministro groenlandés, Mute Egede, anunció el despliegue de más tropas de la OTAN en el territorio a partir del miércoles y varios países europeos enviaron a militares en una misión de exploración.

"No creo que (el despliegue de) tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni tampoco tiene ningún impacto en su objetivo de adquirir Groenlandia", declaró en rueda de prensa el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Es "imposible" que Estados Unidos adquiera Groenlandia, replicó más tarde el canciller danés, Lars Løkke Rasmussen.

"No es lo que queremos en Dinamarca ni en Groenlandia y va en contra de todas las reglas internacionales. Atenta contra nuestra soberanía", sostuvo, en declaraciones a la cadena pública DR.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, informó que se está formando "un grupo de trabajo" para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.

Pero "eso no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta", apuntó en un comunicado la jefa del Ejecutivo de Dinamarca, un tradicional aliado de Estados Unidos y miembro de la OTAN.

En otro tono, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que "el diálogo y la diplomacia son el camino correcto para seguir".

En Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés, abundan las banderas rojas y blancas de Groenlandia, que adornan las vitrinas de las tiendas, las ventanas de las casas, los autos y autobuses, e incluso se veían en el cable de una grúa.

Dos aviones daneses con tropas aterrizaron el miércoles en Groenlandia. Alemania, Francia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia están despachando militares para dicha operación de reconocimiento, que se inscribe en el marco del ejercicio danés "Arctic Endurance".

La primera ministra de Dinamarca anunció que, junto a su homólogo de Groenlandia, recibirán el viernes y el sábado a una delegación de congresistas de Estados Unidos compuesta por demócratas y republicanos.

La delegación busca abordar el fortalecimiento de la seguridad en el Ártico y una profundización de las relaciones comerciales, indicó el senador demócrata, Chris Coons.