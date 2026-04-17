Con la voz entrecortada y frente a las cámaras de NTN24, María Corina Machado se refirió a su encuentro con la comunidad venezolana en Madrid

Con la voz entrecortada y frente a las cámaras de NTN24, María Corina Machado se refirió a su encuentro de este sábado 8 de abril con la comunidad venezolana en Madrid.

“Es difícil transmitir la emoción y la intimidad que hay dentro de tanta gente. Todos los que estamos aquí entendemos el momento que estamos viviendo y la responsabilidad que cada uno porque al final la fuerza está en la gente”, dijo.

De acuerdo con Machado, "el futuro de la libertad de América Latina se libra en cada lugar del mundo, donde hay un venezolano, donde hay un colombiano, donde hay un mexicano, donde hay un cubano, donde hay un nicaragüense, que entendemos que esta es la hora de la libertad de las Américas".

La también Nobel de Paz destacó que "la fuerza está en la gente y el futuro de Venezuela depende de lo que hagamos los ciudadanos, dentro y fuera".

Cabe señalar que la líder de la democracia de Venezuela recibió la Llave de Oro en Madrid, un reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento de la capital de España en cabeza del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

En la Casa de la Villa de Madrid, Machado recibió de manos de Martínez-Almeida el reconocimiento por su liderazgo y lucha por la defensa de la democracia de Venezuela.

“Estas llaves son un honor que reafirman la unión entre dos pueblos, a los cuales, como bien decía, no solo la historia, la cultura, la religión los une, sino también esa historia común el haber enfrentado tiranías”, comentó.

“Enfrentamos a la tiranía y la derrotamos”, agregó Machado en referencia a las elecciones del 28 de julio de 2024 en las que venció junto a Edmundo González al dictador Nicolás Maduro.

Durante su discurso, la también Nobel de Paz indicó que la victoria en dichos comicios legitimó la acción del 3 de enero de 2026 cuando Estados Unidos capturó a Maduro en Caracas.

“Esta enorme victoria dio la legitimidad a una acción posterior el 3 de enero de este año y que hizo que la extracción de Maduro hoy enfrente a la justicia internacional. Sin embargo, todavía nos toma por delante y nos queda avanzar para que esa soberanía se haga respetar”, aseguró.