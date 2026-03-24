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Martes, 24 de marzo de 2026
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Estados Unidos ataca a Irán

A color y desde el cielo: EE. UU. desclasifica impresionantes videos de misiles cayendo sobre aeronaves iraníes

marzo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
El Ejército continúa atacando puntos militares de gran importancia con la destrucción de drones, aeronaves, vehículos e inmuebles.

El Comando Central de Estados Unidos compartió nuevamente impresionantes videos de los ataques aéreos en territorio iraní sobre objetivos del régimen de los ayatolás.

Mientras el Gobierno de Donald Trump asegura que la dictadura está en su ocaso, el Ejército continúa atacando puntos militares de gran importancia con la destrucción de drones, aeronaves, vehículos e inmuebles.

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"Las fuerzas estadounidenses continúan eliminando la capacidad del régimen iraní para utilizar drones de ataque unidireccional, que han empleado para atacar indiscriminadamente a civiles en toda la región", señaló en Centcom en sus redes sociales.

En paralelo, el presidente Donald Trump indicó que ha tenido conversaciones productivas con el régimen de Irán en el marco de la resolución sobre las hostilidades en Oriente Medio.

"Me complace informar que los Estados Unidos de América e Irán han tenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio", escribió en su red social Truth.

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Asimismo, el mandatario aseguró que espera encontrar un líder en Irán para que reemplace a Motjabá Jamenei, hijo del abatido líder supremo Alí Jamenei.

Trump elogió a la jefe encargada del régimen venezolano Delcy Rodríguez y dice que espera "encontrar a alguien así" en el cambio de régimen de Irán.

"Miren a Venezuela, lo bien que está funcionando. Todo está saliendo tan bien, con el petróleo y la relación con Delcy Rodríguez", expresó Trump ante periodistas en Florida.

Posteriormente, el titular de la Casa Blanca complementó: "Quizás encontraremos alguien así en Irán".

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