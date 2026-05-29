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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

"Los grupos armados están favoreciendo al candidato del continuismo porque se han beneficiado con la política de paz total": Luis Guillermo Vélez

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En diálogo con NTN24, el presidente de la junta directiva de la Fundación para el Estado de Derecho se refirió a los comicios presidenciales de Colombia.

Este domingo 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, unos comicios marcados por el recrudecimiento de la violencia de los grupos criminales.

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En entrevista con NTN24, el presidente de la junta directiva de la Fundación para el Estado de Derecho, Luis Guillermo Vélez, se refirió a la situación violenta en el país previo al desarrollo de la jornada electoral.

Según Vélez, la secuencia de tranquilidad que venía atravesando Colombia en épocas electorales se rompió: “El Gobierno Nacional no ha tenido la tradicional neutralidad en las elecciones. El Gobierno de Gustavo Petro ha sido un gobierno que se ha entrometido de una manera muy directa e ilegal en el proceso electoral”.

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Por otro lado, el analista señaló que “las autoridades han estado muy dormidas en los últimos meses” frente a la intromisión del mandatario y otros funcionarios en el proceso electoral.

En cuanto a la grave situación de violencia en el país, Vélez señaló que “los grupos armados están favoreciendo al candidato del continuismo” debido a que “se han beneficiado con la política de paz total del Gobierno”.

“Sí hay una presencia muy importante en algunas zonas y ahí estas personas, probablemente intimidadas por estos grupos, van a votar a favor de este candidato del continuismo”, denunció.

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