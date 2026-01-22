Donald Trump confirma que habló nuevamente con María Corina Machado: "Tenemos una muy buena relación"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que volvió a conversar con la líder democrática, María Corina Machado, una semana después de su encuentro en la Casa Blanca.

"Hablamos. Tenemos una muy buena relación. Es una gran mujer. Una mujer muy buena que ha atravesado mucho”, dijo el mandatario estadounidense.

Asimismo, señaló que Delcy Rodríguez, quien fue nombrada como presidente interina por la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela, está demostrando un “liderazgo muy fuerte”.

La declaración se da tras el encuentro de alto nivel entre Donald Trump y María Corina Machado, por primera vez en persona, el pasado 15 de enero en Washington DC.

Dicha reunión marcó un hito en el trabajo democrático de la líder venezolana, quien salió de Venezuela en una arriesgada operación de rescate para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo por su lucha en defensa de la democracia y los derechos humanos.

VEA TAMBIÉN "Está en construcción": María Corina Machado sobre el momento que atraviesa su relación con Donald Trump tras encuentro en la Casa Blanca o

Durante alrededor de dos horas, ambos conversaron sobre la situación actual en Venezuela, días después del operativo militar estadounidense en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron llevados a enfrentar varios cargos ante la justicia estadounidense.

Tras el encuentro, María Corina Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos "como un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad".

Ante ello, Trump dijo que le "encantaría" involucrar a la líder política María Corina Machado en la transición en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Es "una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble", dijo el mandatario a periodistas. "Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría".