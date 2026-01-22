NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Donald Trump

Trump amenazó con demandar a The New York Times y otros medios tras publicación de sondeo desfavorable sobre su administración: "Tienen que pagar un precio por las noticias falsas"

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: EFE
El sondeo publicado este jueves por The New York Times afirma que solo el 40% de los estadounidenses aprueban el desempeño de Trump.

Este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con demandar a The New York Times y otros medios tras la publicación de una encuesta desfavorable sobre su gestión durante el primer aniversario en su segundo mandato.

Desde su cuenta en Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó: "Las encuestas falsas y fraudulentas deberían ser, prácticamente, un delito penal".

Trump explicó que los medios "anti-Trump" que cubrieron las elecciones de 2020, en las que perdió contra Joe Biden, mostraron "encuestas erróneas".

o

"Sabían lo que hacían: intentar influir en las elecciones, pero gané por goleada, incluyendo el voto popular, los siete estados clave, el Colegio Electoral como opción y 2750 condados contra 525", agregó, refiriéndose a las elecciones de 2024.

El mandatario puntualizó que no pueden hacer más que eso y aseguró que: "si la gente analizara The Failing New York Times, ABC Fake News, NBC Fake News, CBS Fake News, CNN con bajos índices de audiencia o la ahora extinta MSDNC, todas las encuestas eran fraudulentas y no se acercaban en nada a los resultados finales".

Por ello, sentenció que hay que hacer algo con las "encuestas fraudulentas".

"Hay excelentes encuestadores que acertaron en las elecciones, pero los medios no quieren utilizarlos de ninguna manera. ¿No es triste lo que le ha pasado al periodismo estadounidense? Pero voy a hacer todo lo posible para evitar que esta estafa de las encuestas siga adelante", añadió.

En otro post detalló que la encuesta desfavorable sobre su gestión "son falsas" y que no son diferentes a las de "un autor corrupto".

"Tenemos la mejor economía de la historia de nuestro país, tenemos la frontera más sólida de la historia, nadie ha hecho un trabajo como el mío, y me tienen en un 40% bajo", señaló.

El líder republicano afirmó que los sondeos publicados este jueves "sobre la economía, sobre la frontera, sobre casi todo, son ridículas y peligrosas".

o

"Las encuestas reales han sido excelentes, pero se niegan a publicarlas. Esto no es diferente a un escritor corrupto, de los cuales hay muchos. The New York Times, y tantos otros, publican encuestas que son deliberadamente falsas. Se han vuelto locos y enfermos".

Además, tildó a estos medios de sufrir de un "Trastorno de Trump".

"Su cobertura de las elecciones de 2024 fue tan mala y tan errónea, y sin embargo, nunca los han criticado por ello. Pero los estoy criticando con la demanda que he presentado y que está en trámite judicial. Tienen que pagar un precio por las noticias falsas Y fraudulentas y, con suerte, en un futuro no muy lejano, ¡lo harán!", concluyó.

El sondeo publicado este jueves por The New York Times afirma que solo el 40% de los estadounidenses aprueban el desempeño de Trump, tras un año en el poder en su regreso a la Casa Blanca.

