Video: Shakira sufre caída en pleno concierto en El Salvador que preocupó a sus fans

La cantante colombiana Shakira sufrió una caída en pleno escenario durante su primer concierto en El Salvador la noche del pasado sábado 7 de febrero.

El accidente ocurrió mientras la barranquillera interpretaba su clásico 'Si te vas' en el Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González.

En video quedó registrado el momento en que la del barrio ‘El Limoncito’ se desplazaba hacia un costado del escenario, dio un paso en falso y cayó al suelo, golpeándose el costado derecho de su cuerpo.

A pesar de la situación, la artista se levantó casi de inmediato con humor, exclamando: "¡Qué caída!", y haciendo una señal de que estaba bien para tranquilidad del público.

Durante su actual gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, se han reportado oficialmente dos caídas significativas de Shakira en el escenario.

En Montreal, Canadá (20 de mayo de 2025): Mientras interpretaba su éxito "Whenever, Wherever" (Suerte), la cantante resbaló al intentar dar una vuelta coreográfica.

El incidente se volvió viral debido a su rápida recuperación. En aquel momento también se levantó de inmediato, sonrió y continuó el show, comentando más tarde en redes que "de las caídas nadie se salva".

La gira de Shakira, titulada "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", tiene una agenda confirmada para el primer trimestre de 2026, enfocada principalmente en Latinoamérica y Asia.

Esta celebridad se encuentra actualmente en El Salvador como parte de su exitoso regreso a las tarimas.

Por otra parte, Shakira ha establecido su histórica "residencia centroamericana" en El Salvador, convirtiéndose en el único país de la región que forma parte de su gira mundial.