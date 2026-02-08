NTN24
Shakira

Video: Shakira sufre caída en pleno concierto en El Salvador que preocupó a sus fans

febrero 8, 2026
Por: Nucho Martínez
Shakira, cantante colombiana - Fotos: X / EFE
El accidente ocurrió mientras la barranquillera interpretaba su clásico 'Si te vas' en el Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González.

La cantante colombiana Shakira sufrió una caída en pleno escenario durante su primer concierto en El Salvador la noche del pasado sábado 7 de febrero.

En video quedó registrado el momento en que la del barrio ‘El Limoncito’ se desplazaba hacia un costado del escenario, dio un paso en falso y cayó al suelo, golpeándose el costado derecho de su cuerpo.

A pesar de la situación, la artista se levantó casi de inmediato con humor, exclamando: "¡Qué caída!", y haciendo una señal de que estaba bien para tranquilidad del público.

Durante su actual gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, se han reportado oficialmente dos caídas significativas de Shakira en el escenario.

En Montreal, Canadá (20 de mayo de 2025): Mientras interpretaba su éxito "Whenever, Wherever" (Suerte), la cantante resbaló al intentar dar una vuelta coreográfica.

El incidente se volvió viral debido a su rápida recuperación. En aquel momento también se levantó de inmediato, sonrió y continuó el show, comentando más tarde en redes que "de las caídas nadie se salva".

La gira de Shakira, titulada "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", tiene una agenda confirmada para el primer trimestre de 2026, enfocada principalmente en Latinoamérica y Asia.

Esta celebridad se encuentra actualmente en El Salvador como parte de su exitoso regreso a las tarimas.

Por otra parte, Shakira ha establecido su histórica "residencia centroamericana" en El Salvador, convirtiéndose en el único país de la región que forma parte de su gira mundial.

Foto: Mao Rivera y Jerry Rivera en 'La Carrera'
Salsa

Con video al mejor estilo de 'Rápidos y Furiosos', Jerry Rivera lanza sencillo con su hijo y los fanáticos se conmueven al verlo: "qué tiempos aquellos"

Roger Allers fue uno de los directores del clásico animado de Disney ‘El Rey León’-Foto: AFP/EFE
El Rey León

Roger Allers, uno de los directores de la icónica película animada ‘El rey león’, falleció a los 76 años

Matthew McConaughey | Foto: EFE
Actor

Actor Matthew McConaughey registró sus frases célebres para evitar su uso sin consentimiento por parte de la inteligencia artificial

