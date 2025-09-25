Trump se reunió con presidente de Turquía en la Casa Blanca: le pidió no comprar petróleo ruso y le prometió acabar con las sanciones “pronto”

Este jueves el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visitó a su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

En sala Oval de la Casa Blanca, en Washington, los dos mandatarios sostuvieron una reunión en la que tocaron temas como la tensión en Medio Oriente y los asuntos comerciales entre ambas naciones.

Sobre la reunión, Trump afirmó: “vamos a estar discutiendo los sistemas de Patriot y F-35, todo este tipo de cosas que nos interesan”.

“Creo que seremos exitosos y comprar lo que él necesita. Yo sé que él quiere el (avión) F-35 y el F-16. Hay otras cosas que él dijo que necesitaba”, agregó.

El líder estadounidense fue consultado sobre las sanciones que le impuso a Turquía, diciendo que las levantará “muy pronto” y que “si tenemos una buena reunión casi que inmediatamente”.

Trump también respondió acerca de la postura de Estados Unidos dentro de la OTAN y su relación con Israel y otros países del Medio Oriente, señalando: “con respecto a esto, la OTAN nos defraudó, pero como ustedes saben pasaron de 2% al 5% y eso es un gran paso y están pagando”.

“Estamos vendiendo un gran armamento, no se lo estamos regalando. Entonces asumo que se lo están regalando a Ucrania y que lo están comprando por otros motivos”, puntualizó.

Además, comentó que la venta de armas es como la unión americana está involucrada en la guerra con Ucrania y que “Biden le dio más de más 350 millones de dólares (…) está guerra nunca hubiera iniciado si yo fuera presidente”.

El líder republicano también se refirió a la guerra en Gaza diciendo: “queremos que los rehenes vuelvan” y confirmó que sostuvo una reunión con “los representantes de los más poderosos países de Medio Oriente y yo creo que vamos a lograrlo pronto”.

“También tengo que reunirme con Israel, ellos saben lo que yo quiero y yo creo que podamos lograr eso. Muchas personas están muriendo, pero queremos que los rehenes vuelvan”, concluyó.