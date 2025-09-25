NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Donald Trump

Trump se reunió con presidente de Turquía en la Casa Blanca: le pidió no comprar petróleo ruso y le prometió acabar con las sanciones “pronto”

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
El líder estadounidense fue consultado sobre las sanciones que le impuso a Turquía, diciendo que las levantará “muy pronto”.

Este jueves el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visitó a su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

En sala Oval de la Casa Blanca, en Washington, los dos mandatarios sostuvieron una reunión en la que tocaron temas como la tensión en Medio Oriente y los asuntos comerciales entre ambas naciones.

Sobre la reunión, Trump afirmó: “vamos a estar discutiendo los sistemas de Patriot y F-35, todo este tipo de cosas que nos interesan”.

“Creo que seremos exitosos y comprar lo que él necesita. Yo sé que él quiere el (avión) F-35 y el F-16. Hay otras cosas que él dijo que necesitaba”, agregó.

El líder estadounidense fue consultado sobre las sanciones que le impuso a Turquía, diciendo que las levantará “muy pronto” y que “si tenemos una buena reunión casi que inmediatamente”.

o

Trump también respondió acerca de la postura de Estados Unidos dentro de la OTAN y su relación con Israel y otros países del Medio Oriente, señalando: “con respecto a esto, la OTAN nos defraudó, pero como ustedes saben pasaron de 2% al 5% y eso es un gran paso y están pagando”.

“Estamos vendiendo un gran armamento, no se lo estamos regalando. Entonces asumo que se lo están regalando a Ucrania y que lo están comprando por otros motivos”, puntualizó.

Además, comentó que la venta de armas es como la unión americana está involucrada en la guerra con Ucrania y que “Biden le dio más de más 350 millones de dólares (…) está guerra nunca hubiera iniciado si yo fuera presidente”.

El líder republicano también se refirió a la guerra en Gaza diciendo: “queremos que los rehenes vuelvan” y confirmó que sostuvo una reunión con “los representantes de los más poderosos países de Medio Oriente y yo creo que vamos a lograrlo pronto”.

“También tengo que reunirme con Israel, ellos saben lo que yo quiero y yo creo que podamos lograr eso. Muchas personas están muriendo, pero queremos que los rehenes vuelvan”, concluyó.

Temas relacionados:

Donald Trump

Recep Tayyip Erdogan

Casa Blanca

Turquía

Estados Unidos

Medio Oriente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un régimen que aprieta a su población": canciller de Costa Rica denuncia violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití ante la ONU

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el impacto de las polémicas declaraciones de Trump en las que relaciona un reconocido medicamento con el autismo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Luis Almagro, exsecretario general de la OEA - Foto: EFE
Luis Almagro

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

Nicolas Sarkozy | Foto: AFP
Nicolás Sarkozy

"Dormiré en prisión con la cabeza alta": expresidente francés Sarkozy es condenado a cinco años de cárcel por financiación irregular de su campaña

Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves
Costa Rica

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Héctor Schamis - Foto AFP
Régimen venezolano

"Silenciar a la prensa es una manera de atacar a la democracia": Héctor Schamis

Ciudadanía estadounidense - Canva
ciudadanía

Estos son los cambios que se vienen en el examen cívico para obtener la ciudadanía en Estados Unidos

Manifestación venezolana - Foto EFE
Vente Venezuela

"Mi esperanza está intacta cuando pienso en mi papá y la libertad de Venezuela": hija del desaparecido Julio Velazco y hermana de Marcos, activista venezolano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Clara Chía y Gerard Piqué - EFE
Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía, en medio de rumores de boda: un anillo encendió las especulaciones

Héctor Schamis - Foto AFP
Régimen venezolano

"Silenciar a la prensa es una manera de atacar a la democracia": Héctor Schamis

Ciudadanía estadounidense - Canva
ciudadanía

Estos son los cambios que se vienen en el examen cívico para obtener la ciudadanía en Estados Unidos

Manifestación venezolana - Foto EFE
Vente Venezuela

"Mi esperanza está intacta cuando pienso en mi papá y la libertad de Venezuela": hija del desaparecido Julio Velazco y hermana de Marcos, activista venezolano

Max Verstappen | Foto: EFE
Max Verstappen

Max Verstappen no descartó correr en un futuro con Ferrari y esta sería la condición que pondría para llegar a la escudería italiana

Fernando 'Bocha' Batista, entrenador argentino - Foto de referencia: EFE
Vinotinto

Jugador de la Selección de Venezuela se queda sin equipo previo a última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026

El megatsunami que sacudió la Tierra durante nueve días | Foto Canva
Tsunami

Científicos revelan tras casi dos años la causa de misterioso megatsunami de 200 metros de altura que sacudió a la Tierra en 2023

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda