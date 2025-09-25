NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Luis Almagro

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Luis Almagro, exsecretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguró en NTN24 que es importante una decisión de la Corte Penal Internacional en contra del régimen de Nicolás Maduro.

En medio del recrudecimiento de la dictadura venezolana en los últimos años y ante la ausencia de respuestas de la Corte Penal Internacional en contra del régimen, Luis Almagro, exsecretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió en los micrófonos de NTN24 celeridad del organismo de justicia internacional.

La Corte Penal Internacional viene atrasada en el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es un caso en el que la CPI podría haber sentado un ejemplo de manera universal actuando sobre crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo por parte de una dictadura en ejercicio de funciones”, aseguró.

“Por lo tanto, es muy importante que la CPI actúe ya. Debería haberlo hecho antes y detener los crímenes de lesa humanidad en Venezuela que siguen sin solución de continuidad perpetrándose al presente como hemos visto ahora”, añadió.

En ese sentido, señaló que “las primeras denuncias de crímenes de lesa humanidad registradas en la Corte y por las cuales se abrió la investigación fueron por crímenes de lesa humanidad cometidos en 2014”.

La CPI ha hecho esperar a las víctimas y sus familiares 11 años para que haya justicia. Esto es inadmisible”, subrayó.

A su vez, sostuvo que en “el caso del Cartel de los Soles, que está gestionado por el aparato dictatorial venezolano, es un esquema de justicia que va en paralelo”.

Almagro también criticó la postura de varios presidentes de la región que han rechazado el despliegue militar estadounidense en el Caribe Sur en defensa del régimen.

“No se puede pedir impunidad para el jefe de un cartel, no se puede pedir que un jefe de un cartel no enfrente sus acusaciones y la justicia”, expresó.

Eso sería absolutamente ridículo desde el punto de vista ético, jurídico y político”, añadió.

Al mismo tiempo, señaló que “hay mucho por construir porque Venezuela ha sido destruida absolutamente por la mala gestión, la dejadez, la falta de convicciones, de capacidad y la maldad con la que se ha ejercido esta dictadura”.

“Es necesario revertir ese proceso de destrucción de los derechos humanos de los venezolanos”, concluyó.

Aeropuerto de Maiquetía (AFP)
Régimen de Maduro

"Si lo sabes, lo sabes": subsecretario de Estado de EE. UU. publica mensaje que llena de nostalgia y esperanza a los venezolanos

María Corina Machado pronuncia un discurso en Caracas, Venezuela-Foto: EFE
María Corina Machado

"La Venezuela que viene": María Corina Machado hace un guiño a los inversores para cuando "regrese la democracia"

Nicolás Maduro - Prensa Presidencial
Nicolás Maduro

Maduro increpó a sus seguidores a "definirse y prepararse" con las armas: "Dudar es traición"

