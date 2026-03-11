Trump sobre operaciones militares contra el régimen de Irán: "Prácticamente no queda nada por atacar, en cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se refirió este miércoles a las operaciones militares contra el régimen de Irán.

"Prácticamente no queda nada por atacar, en cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá", mencionó el mandatario norteamericano ante periodistas en la Casa Blanca.

Referente a los ataques de la dictadura iraní contra varias embarcaciones en el estrecho de Ormuz, el gobernante de la unión americana precisó: “muy pronto habrá una gran seguridad".

Más temprano, el régimen de Irán, a través de Alireza Tangsiri, comandante de la marina de los Guardianes de la Revolución, aseguró que atacó varios buques en el estrecho de Ormuz.

"El barco Express Rome, de propiedad israelí y que enarbola bandera liberiana, y el portacontenedores Mayuree Naree fueron alcanzados por proyectiles iraníes”: informó Tangsiri en un comunicado en la red social X.

“Inicialmente fueron detenidos tras ignorar las advertencias de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria", acotó.

Asimismo, el líder de la mencionada agrupación naval adelantó que los navíos que deseen cruzar la zona deberán obtener "permiso".

El comandante de la marina de los Guardianes apuntó: "cualquier buque que pretenda pasar debe obtener permiso de Irán".

El Estrecho de Ormuz, un pasaje de 33 km de ancho entre Irán y Omán, es el cuello de botella energético más importante del mundo, crucial para la economía global.

Por este punto transita aproximadamente el 20% del petróleo consumido mundialmente y el 35% del crudo transportado por mar.

De momento, pese a los esfuerzos de varios países, la Guardia Revolucionaria de Irán boicotea el paso del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán.