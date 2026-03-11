NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Donald Trump

Trump sobre operaciones militares contra el régimen de Irán: "Prácticamente no queda nada por atacar, en cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá"

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Referente a los ataques de la dictadura iraní contra varias embarcaciones en el estrecho de Ormuz, el mandatario norteamericano precisó: "muy pronto habrá una gran seguridad".

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se refirió este miércoles a las operaciones militares contra el régimen de Irán.

o

"Prácticamente no queda nada por atacar, en cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá", mencionó el mandatario norteamericano ante periodistas en la Casa Blanca.

Referente a los ataques de la dictadura iraní contra varias embarcaciones en el estrecho de Ormuz, el gobernante de la unión americana precisó: “muy pronto habrá una gran seguridad".

Más temprano, el régimen de Irán, a través de Alireza Tangsiri, comandante de la marina de los Guardianes de la Revolución, aseguró que atacó varios buques en el estrecho de Ormuz.

o

"El barco Express Rome, de propiedad israelí y que enarbola bandera liberiana, y el portacontenedores Mayuree Naree fueron alcanzados por proyectiles iraníes”: informó Tangsiri en un comunicado en la red social X.

“Inicialmente fueron detenidos tras ignorar las advertencias de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria", acotó.

Asimismo, el líder de la mencionada agrupación naval adelantó que los navíos que deseen cruzar la zona deberán obtener "permiso".

El comandante de la marina de los Guardianes apuntó: "cualquier buque que pretenda pasar debe obtener permiso de Irán".

El Estrecho de Ormuz, un pasaje de 33 km de ancho entre Irán y Omán, es el cuello de botella energético más importante del mundo, crucial para la economía global.

o

Por este punto transita aproximadamente el 20% del petróleo consumido mundialmente y el 35% del crudo transportado por mar.

De momento, pese a los esfuerzos de varios países, la Guardia Revolucionaria de Irán boicotea el paso del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán.

Temas relacionados:

Donald Trump

Irán

Ataque al régimen de Irán

estrecho de Ormuz

Pronunciamiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El problema que tiene Irán no es el boicot, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo": analista sobre retiro de la Selección de Irán del mundial

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado - EFE
Presos políticos en Venezuela

María Corina Machado denunció el colapso de algunos familiares de presos políticos en Venezuela tras huelga de hambre en la cárcel de Zona 7

Pasaportes | Foto Canva
Pasaporte

Estos son algunos países a los que colombianos y venezolanos pueden viajar sin visa

Donald Trump y Pedro Sánchez (EFE)
Gobierno de España

"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Corina Machado - EFE
Presos políticos en Venezuela

María Corina Machado denunció el colapso de algunos familiares de presos políticos en Venezuela tras huelga de hambre en la cárcel de Zona 7

Pasaportes | Foto Canva
Pasaporte

Estos son algunos países a los que colombianos y venezolanos pueden viajar sin visa

Donald Trump y Pedro Sánchez (EFE)
Gobierno de España

"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

Intervención de la ciudadanía para remover un vehículo de los rieles en Duitama - Foto captura
Boyacá

Un tren por poco embiste a un automóvil que quedó atrapado en vía férrea en Colombia: así lograron varias personas retirar al vehículo en escena de película

Captura de Nicolás Maduro - Impresiones de Video
Maduro capturado

Trump volvió a hablar del arma "desorientadora" usada por EE. UU. en Venezuela para capturar a Maduro: "No alcanzaron a hacer ni un solo disparo"

Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

Secretario Rubio dice en cumbre en el Caribe que si los venezolanos quieren dar "el siguiente paso" necesitan "la legitimidad de elecciones justas y democráticas"

Fotos: manifestaciones en Venezuela
Manifestaciones

Masiva manifestación por la democracia y la libertad se vive en las principales ciudades de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre