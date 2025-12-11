NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Inmigrantes en Estados Unidos

Migrante salvadoreño Kilmar Abrego García queda en libertad tras decisión de un juez pese a promesa de expulsión de Trump

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Kilmar Abrego García, inmigrante salvadoreño en Estados Unidos - Foto: EFE
El inmigrante estaba detenido "sin justificación legal", aseveró la jueza, que calificó su caso de "extraordinario".

El salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error en marzo y luego devuelto a Estados Unidos tras meses de batalla judicial, fue liberado este jueves por la policía migratoria (ICE), informó su abogado Simon Sandoval-Moshenberg.

Horas antes, una jueza federal de Maryland había ordenado al gobierno de Donald Trump liberar "inmediatamente" a Ábrego García, cuyo caso puso en evidencia desde hace meses la oposición entre la justicia y la política de expulsiones masivas de inmigrantes que promueve el mandatario republicano.

Ábrego García, al que el gobierno de Donald Trump ha prometido expulsar como sea, se ha convertido en un símbolo de los que consideran que la política de deportaciones masivas es excesiva.

El salvadoreño fue liberado con pulsera electrónica y la decisión podrá ser apelada de nuevo por el gobierno.

"Esta decisión no tiene ninguna base jurídica y seguiremos luchando con uñas y dientes ante los tribunales", reaccionó en X la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusando a la magistrada de "activismo judicial".

Ábrego García simboliza en parte el recorrido de numerosos migrantes ilegales atrapados en la maraña de la política migratoria estadounidense.

Cabe recordar que el salvadoreño llegó menor de edad, presuntamente huyendo de la violencia en El Salvador.

En marzo de este año, acompañado de su hijo en el coche, Kilmar Ábrego fue detenido por agentes del ICE y deportado tres días después, junto a más de 250 hombres, a El Salvador.

Ahí ingresó en la megacárcel CECOT. Pero a Ábrego García la justicia estadounidense le había garantizado que incluso si era deportado algún día, tenía derecho a pedir que no fuera a su país de origen.

Un legislador demócrata lo visitó; las organizaciones de defensa de los migrantes organizaron una efectiva campaña y regresó a Estados Unidos.

Las autoridades migratorias inmediatamente abrieron otro caso en su contra por presunto tráfico de personas en Tennessee. El caso sigue abierto.

"Un gobierno corrupto" ,musitó el inmigrante en una de las escasas ocasiones en las que compareció ante las cámaras de televisión.

"Está probado que es un traficante de seres humanos. Está probado que es miembro de una banda", reaccionó este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Naciones como Liberia, Ghana o Uganda fueron consideradas por el gobierno de Trump para enviarlo a un tercer país, pero el salvadoreño ha rechazado esas opciones.

