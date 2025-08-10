NTN24
Domingo, 10 de agosto de 2025
¿Qué se espera del encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska?

agosto 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con NTN24, el analista internacional José Joel Peña Llanes se refirió al encuentro entre ambos líderes políticos previsto para el viernes 15 de agosto en Alaska.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el próximo viernes 15 de agosto en Alaska. El encuentro, que ha generado gran expectativa en el ámbito político internacional, tendrá lugar seis años después de la última reunión entre ambos.

El objetivo principal de la reunión es negociar un alto al fuego en Ucrania y explorar un posible acuerdo de paz en Europa tras más de tres años de la invasión rusa a dicho país. Sin embargo, las posiciones de Kiev y Moscú parecen ir en sentidos opuestos, según el analista internacional José Joel Peña Llanes, quien fue consultado por NTN24.

"Mientras que Ucrania y el presidente Zelenski y los aliados europeos han sido muy claros en que de ninguna manera se va a ceder el territorio ucraniano ocupado por Rusia de manera ilegal, Vladimir Putin señala que un cese al fuego va a depender de que se le entregue este territorio", explicó Peña Llanes durante una entrevista con el programa La Tarde.

Por otro lado, Peña Llanes mencionó la posición de Kiev frente el encuentro entre Trump y Putin, señalando que "las críticas hacia esta reunión se concentran en que podría marginalizar a Ucrania, dejando que dos potencias externas decidan su futuro sin su participación directa".

Según concluye el experto, el resultado más probable de las conversaciones podría ser una "paz fría", ya que "Rusia puede mantener territorios ocupados, debilitando Ucrania a largo plazo, dejando el conflicto sin un cierre definitivo".

