Escándalo en Miss Universo: jurado renunció tras denunciar irregularidades en la elección de las 30 finalistas

Un nuevo escándalo sacude al Miss Universo Tailandia 2025 luego de que uno de los miembros del jurado renunciara.

A tan solo pocos días de que se dé la coronación en el concurso de belleza más importante del mundo, el juez Omar Harfouch abandonó la competencia por una polémica razón.

El compositor y empresario libanés informó por medio de sus redes sociales que renunciaba a ser jurado del concurso por dudas en el proceso de selección de las finalistas.

Por medio de sus historias de Instagram, denunció irregularidades en el proceso para escoger a las 30 finalistas del certamen.

Según dijo el compositor, se creó un jurado “improvisado” para que elegir a las 30 finalistas de los 136 países, algo de lo que él no tenía conocimiento previo.

“Siento una profunda confusión y preocupación tras enterarme de que se formó un ‘jurado improvisado’ para elegir a 30 finalistas, de los 136 países participantes”, informó.

Harfouch comentó que ninguno de los ocho miembros del jurado, incluido él, estuvo presente a la hora de elegir a las finalistas.

El empresario afirmó que se enteró de este “jurado improvisado” por medio de las redes sociales, además, señaló que los resultados de la votación “se mantienen en secreto”.

El exjurado de Miss Universo acusó a los miembros de ese “jurado improvisado” de tener un conflicto de intereses por las relaciones personales que sostienen con “varias de las concursantes”.

El pianista señaló: “El grupo está compuesto por individuos con un conflicto debido a vínculos personales con participantes, incluyendo a quien gestiona los resultados”.

Tras sus palabras, desde la organización de Miss Universo se divulgó una lista con los nombres de los miembros del jurado encargados en seleccionar a las 30 finalistas.

No obstante, el exjuez afirmó que en la lista de nombres asociados a la selección de las finalistas no se aclara “cuáles eran sus roles”.

La lista de la que habla es una que fue publicada por el certamen el 17 de noviembre en la que presentó al comité “Beyond the Crown Selection Committee”.

Pese a esto, su nombre no figuraba en la lista, por lo que sostuvo una conversación con el director ejecutivo del concurso, Raul Rocha.

“Después de mantener una conversación irrespetuosa con Raul Rocha sobre la falta de transparencia en el proceso de votación de Miss Universo, decidí retirar mi participación del jurado y no ser parte de esta farsa”, sentenció.

Por su parte, la organización de Miss Universo negó la existencia de un “jurado improvisado” para la selección de las 30 finalistas.

Por medio de un comunicado, el certamen aseguró que ningún grupo externo “ha recibido autorización para evaluar delegadas ni seleccionar finalistas”.

Sin embargo, la renuncia de Harfouch sería la segunda por parte de un miembro del jurado, ya que el exfutbolista y entrenador Claude Makélélé afirmó no ser más juez del concurso.

Desde su cuenta en Instagram, Makélélé explicó que: “Ha sido una decisión difícil, ya que tengo a Miss Universo en la más alta estima”.

“Ofrezco mis más sinceras disculpas a la organización, a las concursantes y a todos los involucrados, y espero poder contribuir en el futuro en mejores circunstancias”, finalizó.