NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Prime Video

Con emocionante avance, Prime Video le pone fecha de estreno a la próxima temporada de una de sus series más exitosas

diciembre 9, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Premier de Prime Video - Foto AFP
La escena de la segunda temporada fue revelada durante el panel de la serie en CCXP25, una masiva convención anual de cultura pop de Brasil.

Prime Video presentó el fin de semana un nuevo y emocionante avance de la próxima temporada de 'Fallout', una de las series más exitosas que ofrece el amplio catálogo de su plataforma digital de contenidos audiovisuales.

'Fallout' es una producción inspirada en el famoso videojuego 'Wasteland' de 1988 sobre un futuro postapocalíptico. La primera parte de la historia, estrenada en abril del año pasado, siguió a Lucy MacLean, una habitante del denominado Refugio 33 quien, en medio de un complejo caos global, debe buscar a su padre.

En ese camino Lucy descubre un mundo violento, extrañamente cómico y lleno de mutantes y facciones como la Hermandad del Acero, al tiempo que un oscuro complot de la corporación conocida como Vault-Tec que provocó la guerra nuclear para controlar a la humanidad, empieza a ser visible.

El avance en cuestión, estrenado el viernes, muestra una escena de la icónica ubicación de Novac, en el vasto desierto postapocalíptico Yermo del Mojave, y al favorito de la mayoría de los fans, Dinky el T-Rex.

Lucy, el Ghoul y CX404 —también conocido como Dogmeat— se enfrentan a despiadados Wastelanders mientras avanzan a través del Mojave rumbo a la ciudad apocalíptica New Vegas.

El segundo ciclo de 'Fallout', compuesto por ocho episodios, se estrenará el 17 de diciembre, con un episodio semanal hasta el final de la temporada el 4 de febrero de 2026.

Durante el panel de la serie en CCXP25, la masiva convención anual de cultura pop de Brasil que tuvo lugar en São Paulo hasta el domingo, los actores Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins y Justin Theroux presentaron en exclusiva una versión extendida de la escena en el panel de 'Fallout' en el Thunder Stage, ante más de 3.500 fans.

Además del panel de la serie, miles de asistentes a la convención fueron transportados al mundo de 'Fallout' a través de una experiencia inmersiva en la zona de activación de Prime Video, que puso a los fans directamente en la acción de la nueva temporada y en medio de New Vegas.

La nueva temporada, según lo revelado por la plataforma hasta el momento, retoma los acontecimientos posteriores al final de la primera parte y transportará a la audiencia en un viaje por el yermo del Mojave precisamente hasta New Vegas.

El elenco de la serie, cuya primera temporada está disponible en Prime Video, es protagonizado además de Purnell, Moten, Goggins y Theroux, por Kyle MacLachlan, Moisés Arias y Frances Turner.

Camioneros se solidarizan con agricultores mexicanos - Fotos: AFP
México

Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

"Es una ola de terror": Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Elecciones presidenciales en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

A una semana de las elecciones, Honduras aún no sabe quién será su nuevo presidente: "La ciudadanía alzando la voz quieren saber de los resultados"

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

"Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela": Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Stranger Things - AFP
Stranger Things

Estreno de la última temporada de 'Stranger Things' hizo colapsar el servicio en directo de Netflix

Foto de los Globos de Oro (AFP)
Globos de Oro

Estos son todos los nominados a los Globos de Oro 2026: hay varias sorpresas

La cantante colombiana Shakira en Cali. (EFE)
Canción de Shakira

Shakira se emocionó al ver a desconocido hombre entre el público: se acercó y lo abrazó del cuello en medio de concierto en el que se le vio llena de energía en Chile

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Álvaro Recoba, exjugador de Uruguay y entrenador de Deportivo Táchira - Foto: EFE
Deportivo Táchira

Las risas del uruguayo Álvaro Recoba tras insólita intervención de un periodista en medio de su presentación como entrenador del Táchira de Venezuela

Viviendas afectadas por el supertifón Fung-wong en Filipinas - Foto AFP
Tifón

Impactante video del súper tifón Fung-wong golpeando las costas de Filipinas: casi un millón de personas fueron evacuadas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Trump firmó el proyecto de ley para poner fin al cierre de Gobierno más largo en la historia de EE. UU.

Freddy Bernal
Freddy Bernal

Gobernador chavista envía mensaje de Navidad e internautas descubren que la comida es de utilería

Lionel Messi y su familia (AFP)
Lionel Messi

"Tenemos heredero": hijo de Messi sorprende con habilidades futbolísticas dignas de su padre en plena celebración del Inter de Miami

Franco Colapinto, piloto argentino de la F1 - Foto: EFE
Franco Colapinto

Enojado y apenado: la reacción del piloto Franco Colapinto en plena entrevista al escuchar la pirotecnia en una ceremonia de la F1

Foto de referencia (Canva)
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre