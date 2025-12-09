Con emocionante avance, Prime Video le pone fecha de estreno a la próxima temporada de una de sus series más exitosas

Prime Video presentó el fin de semana un nuevo y emocionante avance de la próxima temporada de 'Fallout', una de las series más exitosas que ofrece el amplio catálogo de su plataforma digital de contenidos audiovisuales.

'Fallout' es una producción inspirada en el famoso videojuego 'Wasteland' de 1988 sobre un futuro postapocalíptico. La primera parte de la historia, estrenada en abril del año pasado, siguió a Lucy MacLean, una habitante del denominado Refugio 33 quien, en medio de un complejo caos global, debe buscar a su padre.

En ese camino Lucy descubre un mundo violento, extrañamente cómico y lleno de mutantes y facciones como la Hermandad del Acero, al tiempo que un oscuro complot de la corporación conocida como Vault-Tec que provocó la guerra nuclear para controlar a la humanidad, empieza a ser visible.

El avance en cuestión, estrenado el viernes, muestra una escena de la icónica ubicación de Novac, en el vasto desierto postapocalíptico Yermo del Mojave, y al favorito de la mayoría de los fans, Dinky el T-Rex.

Lucy, el Ghoul y CX404 —también conocido como Dogmeat— se enfrentan a despiadados Wastelanders mientras avanzan a través del Mojave rumbo a la ciudad apocalíptica New Vegas.

El segundo ciclo de 'Fallout', compuesto por ocho episodios, se estrenará el 17 de diciembre, con un episodio semanal hasta el final de la temporada el 4 de febrero de 2026.

Durante el panel de la serie en CCXP25, la masiva convención anual de cultura pop de Brasil que tuvo lugar en São Paulo hasta el domingo, los actores Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins y Justin Theroux presentaron en exclusiva una versión extendida de la escena en el panel de 'Fallout' en el Thunder Stage, ante más de 3.500 fans.

Además del panel de la serie, miles de asistentes a la convención fueron transportados al mundo de 'Fallout' a través de una experiencia inmersiva en la zona de activación de Prime Video, que puso a los fans directamente en la acción de la nueva temporada y en medio de New Vegas.

La nueva temporada, según lo revelado por la plataforma hasta el momento, retoma los acontecimientos posteriores al final de la primera parte y transportará a la audiencia en un viaje por el yermo del Mojave precisamente hasta New Vegas.

El elenco de la serie, cuya primera temporada está disponible en Prime Video, es protagonizado además de Purnell, Moten, Goggins y Theroux, por Kyle MacLachlan, Moisés Arias y Frances Turner.