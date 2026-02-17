Dolor en Colombia por muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: "el gobierno cruzó un umbral deshumanizante al culpar a la mamá", Alejandro Gaviria

En Colombia hay fuerte indignación por la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años, que padecía de hemofilia y que falleció por falta de medicamentos.

Su salud se complicó por un golpe que sufrió tras caerse de su bicicleta. Ante esto su familia denunció que la atención para el menor no fue la oportuna. Este indignante caso puso en debate la crisis que vive actualmente el sistema de salud colombiano.

Para analizar este tema, Alejandro Gaviria, exministro de Salud de Colombia, académico y economista, conversó con El Informativo de NTN24.

El exministro de Salud comentó que ante este caso "la respuesta del gobierno ha sido buscar culpables y ayer esa búsqueda de culpables cruzó un umbral deshumanizante culpando casi a la familia, a la mamá, revictimizándolos".

Resaltó además que Colombia era un ejemplo para el mundo en profilaxis para pacientes hemofílicos. “Tenía una cobertura casi total. Una asociación de pacientes declaró que hace 20 años no se presentaba un caso como este”, mencionó.

Y aseguró que las declaraciones por parte del presidente Gustavo Petro pueden ser vistas como "un mensaje de indiferencia y es un mensaje de desprecio de lo que el país ha construido que es el derecho fundamental a la salud".

El invitado también puntualizó que en la crisis en el sistema de salud de Colombia "estamos luchando contra la pasividad e indiferencia del gobierno" y que lo sucedido con Kevin es "un punto de inflexión" en temas de salud que él cataloga como "el peor fracaso del gobierno Petro".