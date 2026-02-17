NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Crisis de la Salud

Dolor en Colombia por muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: "el gobierno cruzó un umbral deshumanizante al culpar a la mamá", Alejandro Gaviria

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Alejandro Gaviria, exministro de Salud de Colombia, conversó sobre el caso de la muerte de Kevin Acosta por falta de medicamentos y la crisis en el sistema de salud del país.

En Colombia hay fuerte indignación por la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años, que padecía de hemofilia y que falleció por falta de medicamentos.

Su salud se complicó por un golpe que sufrió tras caerse de su bicicleta. Ante esto su familia denunció que la atención para el menor no fue la oportuna. Este indignante caso puso en debate la crisis que vive actualmente el sistema de salud colombiano.

Para analizar este tema, Alejandro Gaviria, exministro de Salud de Colombia, académico y economista, conversó con El Informativo de NTN24.

El exministro de Salud comentó que ante este caso "la respuesta del gobierno ha sido buscar culpables y ayer esa búsqueda de culpables cruzó un umbral deshumanizante culpando casi a la familia, a la mamá, revictimizándolos".

o

Resaltó además que Colombia era un ejemplo para el mundo en profilaxis para pacientes hemofílicos. “Tenía una cobertura casi total. Una asociación de pacientes declaró que hace 20 años no se presentaba un caso como este”, mencionó.

Y aseguró que las declaraciones por parte del presidente Gustavo Petro pueden ser vistas como "un mensaje de indiferencia y es un mensaje de desprecio de lo que el país ha construido que es el derecho fundamental a la salud".

El invitado también puntualizó que en la crisis en el sistema de salud de Colombia "estamos luchando contra la pasividad e indiferencia del gobierno" y que lo sucedido con Kevin es "un punto de inflexión" en temas de salud que él cataloga como "el peor fracaso del gobierno Petro".

Temas relacionados:

Crisis de la Salud

Gobierno de Colombia

Alejandro Gaviria

Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Maduro capturado

Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

José Jerí, presidente de Perú (AFP)
Perú

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Flotilla de ayuda humanitaria para Cuba - Foto de referencia: EFE
Crisis humanitaria

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

