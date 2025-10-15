"Tuve que abandonar mi país y cumplir una condena injusta por defender la libertad de expresión": Luis Robles Elizastigui, disidente cubano

NTN24 habló en exclusiva con Luis Robles Elizastigui “el joven de la pancarta”, obligado al destierro luego de 4 años en la cárcel a manos del régimen de Díaz-Canel.

"Tuve que abandonar mi país porque tuve que cumplir una condena injusta por defender la libertad de expresión y expresar mi criterio sobre la situación actual que vive Cuba”, dijo.

De acuerdo con Elizastigui, en Cuba no existen los derechos. “Yo decidí alzar la voz por esos miles de cubanos que están sometidos al silencio”.

“Por esa razón he sufrido represión y me encuentro aquí en España buscando la libertad que no ha tenido mi país, razón por la que he sido perseguido desde que salí de prisión”, puntualizó.

El disidente aseguró que estuvo recluido más de cuatro años por culpa de la dictadura en Cuba. “No fue nada fácil, pero gracias a Dios estoy aquí en España con mi familia y tenemos libertad, algo que ha deseado mi madre, quien luchó por varios años para que saliera de las manos de ese régimen”.

Según Luis Robles, el régimen expresó su interés para que saliera de Cuba, pero “ellos no hicieron nada para que nosotros saliéramos del país, fue gracias a todas las amistades que tenemos en España”.

“La represión que tenía el régimen contra la voz disidente me llevó a querer hacer algo por tantos cubanos que sufren en silencio”, aseguró.

“Siento tristeza al ver cómo se destruye mi país en manos de un gobierno fascista”, puntualizó.

Es de señalar que Luis llegó exiliado a España este martes de manera simultánea con la salida de José Daniel Ferrer hacia EE.UU.

El activista llegó a Estados Unidos tras ser desterrado por el régimen cubano.

A su llegada, el activista de 55 años se dirigió junto a su familia a la sede de la Cuban American National Foundation para dar sus primeras declaraciones.

“Nunca pensé salir de Cuba y tampoco pensé que el régimen iba a llegar al 2025. Aquellos que queremos volver a Cuba no deberíamos esperar que pasen más de 10 años en prisión para que llegue una nueva administración que nos ayude a liberar a Cuba”, dijo.