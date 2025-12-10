NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

En total silencio y con el nombre de Venezuela adelante: la tradicional marcha de las antorchas iluminó a Oslo tras el Nobel de Paz de María Corina

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
La procesión comienza en el Centro Nobel de la Paz y termina frente al Grand Hotel, donde los galardonados usualmente saludan al desfile desde el balcón de la Suite Nobel.

En Oslo, Noruega, se llevó a cabo el tradicional desfile de antorchas posterior a la entrega del premio Nobel de la Paz, que fue otorgado a la líder política María Corina Machado.

La líder de la democracia en Venezuela no estuvo presente en el Ayuntamiento de Oslo pero pronunció un poderoso discurso mediante su hija, Ana Carina Sosa.

"El pueblo venezolano no se rinde. Durante estos dieciséis meses en la clandestinidad hemos construido nuevas redes de presión cívica y de desobediencia disciplinada, preparándonos para una transición ordenada hacia la democracia", rezaba el discurso de Corina Machado.

Pese a su ausencia, la histórica marcha de las antorchas recorrió el centro de la capital noruega y, aunque no contó con la ganadora, sí tuvo la presencia de decenas de líderes políticos, figuras y miembros de la diáspora venezolana en Europa.

La primera procesión de antorchas de la historia fue organizada por estudiantes noruegos en 1954 en honor a Albert Schweitzer, quien se encontraba en Oslo para pronunciar su discurso del Nobel. En los últimos años, el desfile ha sido organizado por el Consejo Noruego de Paz.

En esta ocasión, al balcón no saldrá la ganadora, pero dicha ausencia marca un potente simbolismo que resulta ser un mensaje de rechazo hacia el régimen y la represión que ha hecho que líderes como Machado, elijan el exilio o sean encerrados en centros de torturas del chavismo.

Asimismo, el silencio con el que los asistentes recorren las calles de Oslo también es un llamado a la paz.

Se espera que la ganadora del premio Nobel de la Paz de 2025 llegue esta noche a Oslo o a primera hora (local) del jueves para recibir el galardón, dotado de una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.

