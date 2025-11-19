“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

NTN24 habló con el disidente cubano José Daniel Ferrer, quien llegó el pasado mes de octubre a Miami y comenzó a vivir en exilio tras años de asedio por parte del régimen cubano.

Desde el restaurante Versailles, un icono para la diáspora cubana en el sur de la Florida, Ferrer habló sobre su lucha por la libertad, su paso por una de las temidas cárceles cubanas y su presente luchando por su país a cientos de kilómetros.

Tras un mes desde que Ferrer llegó a Miami, exiliado y obligado a dejar su tierra, reveló que su intención jamás fue salir de la isla.

“Sin duda que mi intención siempre fue mantenerme en Cuba y desarrollar mi humilde pero comprometida lucha a favor de la libertad, de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de mi pueblo desde dentro, pero el régimen me obligó a salir al exilio para hacer precisamente más efectiva mi humilde labor y para salvar también la vida de mi familia”, dijo.

¿Cómo se establece la lucha desde la distancia?

“Cuando me confinan en una celda, en una de estas horribles prisiones, ya neutralizan no solamente mi contacto, sino toda labor, toda incidencia de mi activismo entre la población. Por eso decidí salir y estoy seguro de que desde acá podemos hacer la labor que en un momento le tocó a personas, a héroes de nuestras luchas por la independencia y por la libertad”, añadió.

¿Cómo es la vida de un preso en esas cárceles de Cuba?

“Es difícil de describir porque nada que expliquemos puede ilustrar con realismo lo que se vive de verdad en esas prisiones. Yo acostumbro a afirmar, sin temor a equivocarme, que salvando la distancia del tiempo y una que otra cuestión, es lo más parecido que existe a lo que fue un campo de concentración en la Alemania nazi”, aseguró el disidente.

Y agregó: “si uno quisiese describir qué cosa es un verdadero infierno, pues yo diría que Dante Alighieri en su famosa obra La Divina Comedia quedó muy por debajo en sus descripciones del infierno. Habría que ir a una cárcel en la Cuba bajo el régimen comunista”

Asimismo, dijo que “el hambre, la desnutrición, las enfermedades, las golpizas, las torturas, la corrupción, las cárceles son como toda Cuba, un antro de maldad y de total corrupción. La dirección del Partido Comunista le permite hacer a los carceleros lo que quieran hacer con tal de que les sean fieles políticamente”.

"Decidieron hacerme tragar alimentos en estado de descomposición, putrefacto ya, con un hedor terrible, hacerme tragar esos alimentos por la fuerza. La primera vez que me lo hicieron los vomité y me introduje los dedos en la garganta y los vomité".

En su crudo relato dijo que, tras varios intentos, no pudo vomitar los alimentos: "no pude vomitar. Me golpearon dentro de la celda, me arrastraron hasta un pasillo frente a una cámara por la que estaban observando los de la policía política, lo que llaman seguridad del estado. Por la fuerza, me taparon la nariz, me abrieron por la fuerza la boca, me introdujeron un palo en la boca. Cuando ya tenía el palo en la boca me introdujeron un embudo y con el embudo me vaciaron de golpe en golpe, porción en porción, me vaciaron casi un litro de una sopa".

"Y tenía que tragarlo obligado porque luego que me echaban aquello me tapaban la boca, cerraban la boca y me tapaban la nariz. Luego volvían a introducirme el palo por la fuerza y volvían a echarme aquello en mi estómago".

¿De dónde se sacan las fuerzas para resistir toda esa etapa cruel, inhumana, injusta en una prisión?

"Nací y me crié en esa circunstancia donde el miedo reina, impera todo el tiempo, donde la persona no puede vivir con dignidad, es imposible vivir con dignidad cuando se vive con miedo, cuando se vive asustado, cuando hay que llevar una doble vida, hay que ser un hipócrita para poder subsistir, para poder conseguir un empleo, para poder estudiar, para cruzar una carrera universitaria. Si dicen lo que piensan, si hablan de libertad, de democracia, de derechos humanos, obvio no podrías vivir como trata de vivir la mayoría, al menos tranquilamente, hay que humillarse, hay que sentir que el régimen es dueño de tu vida, y el saber que eso no puede ser, porque eso es verdaderamente perverso, inhumano, cruel, indigno, vivir de esta manera, le da fuerza suficiente a uno para saber que, como dijese Martín, la libertad cuesta muy caro, y hay que o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a pagarla por su precio", sentenció.

Y explicó: "eso es lo que hacemos en las prisiones, eso es lo que hacemos o hacíamos en las calles de los pueblos, ciudades de Cuba, en los campos de Cuba, y eso es lo que seguimos haciendo desde Chile, seguir adelante en nuestra lucha para que el pueblo de Cuba viva con libertad, con derechos, con prosperidad y con dignidad".

Asimismo, dijo que el cariño del pueblo y el apoyo de los suyos, pese a que no podía verlos o escucharlos, fue su motor para resistir las torturas del régimen:

"Ese es el alimento más importante para el alma, para el espíritu, para la mente, para el corazón del preso. Cuando el preso carece de información o cuando cree que nada se está haciendo por él, que no se le menciona, que no se le tiene presente, el desánimo puede afectar a los más fuertes, a los más valientes. Sin embargo, cuando el preso sabe que no está solo, que hay mucha solidaridad a su favor, cuando el preso sabe que se le menciona, que se le tiene presente, entonces hasta el tímido, hasta el que pueda ser menos valiente, menos firme, termina con muchísima fortaleza, con muchísimo ánimo".

¿Cómo se informan los cubanos?

"Depende del sector, del grupo de que estemos hablando, hay una parte de la población que sobrevive muy mal alimentada, que sobrevive sin recursos, que sobrevive en la miseria más extrema, que si no le pones la información delante de él, no la va a buscar, porque no tiene cómo buscarla, no puede pagarse la internet deficiente, mala, pésima y excesivamente cara que tenemos en Cuba", añadió.

"No puede buscar información por ninguna emisora, digamos de onda corta, de las pocas que quedan todavía en el planeta, ya sea Radio Martí, ya sea cualquier otro medio, porque tampoco tiene el medio. A esa persona hay que ponerle, repito, la información en sus manos, y eso hicimos con este sector de la población durante muchísimos años en Cuba".

¿Más pronto que tarde nuestros pueblos serán libres?

"Sí, estoy totalmente seguro de que tanto Venezuela como Cuba y también Nicaragua, pronto van a alcanzar la libertad, que pronto van a comenzar en democracia un proceso de reconstrucción material y moral y social de nuestra respectiva nación, de nuestra respectiva patria", finalizó.