“Su presencia en Miami no va a significar un cambio en su compromiso con la democracia en Cuba”: experto sobre el destierro del opositor cubano José Daniel Ferrer

Este lunes, el líder opositor cubano José Daniel Ferrer llegó a Miami junto a su esposa e hijos tras aceptar el exilio forzado impuesto por el régimen de la isla.

Para hablar sobre este tema, Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo de Transición democrática en Cuba, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado afirmó sobre lo que significa Ferrer para Cuba diciendo: “la voz de José Daniel es una voz muy potente y coherente, y representa uno de esos liderazgos de largo aliento, que necesitan las sociedades cuando quieren cambiar desde sus raíces”.

“Su salida al exterior deja una especie de lugar a ocupar por los grupos o los liderazgos que quedan en el país aun cuando somos conscientes de que su presencia en Miami no va a significar un cambio en su actitud y su compromiso con la democracia en Cuba”, añadió.

Cuesta Morúa puntualizó que: “Estamos ante un régimen que combina los mecanismos totalitarios de control con los mecanismos totalitarios de represión, pareciera que es lo mismo, pero no lo es y eso hace muy difícil día a día para la sociedad civil y para la oposición”.

“Ahora mismo frente a un régimen que no tiene legitimidad y tiene legitimación aceleradamente la represión es casi celular, es de día a día del activismo”, sentenció.

Y explicó que “la sociedad ya ha desbordado la represión. Antes las grandes protestas eran de actores civiles identificados, ahora las protestas son espontaneas”.