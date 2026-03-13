Ucrania anunció apertura de embajada en país latinoamericano que está dispuesto a apoyar su reconstrucción

Este viernes, el canciller de Ucrania, Andriy Sybiga, celebró la apertura de una embajada en Panamá como parte de una alianza con un socio dispuesto a apoyar la reconstrucción del país devastado por la guerra con Rusia iniciada en 2022.

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El país centroamericano, un firme aliado de Estados Unidos y por cuyo canal cruza el 5% del comercio marítimo mundial, ha condenado la invasión rusa en varias ocasiones.

"Estamos estimando mucho a Panamá como un líder regional importante y como puente entre océanos y continentes", dijo Sybiga junto al canciller panameño, Javier Martínez-Acha, durante la firma de acuerdos de cooperación.

La sede diplomática fue abierta este viernes en el paseo marítimo de la capital centroamericana, Ciudad de Panamá, luego de varias décadas de relaciones bilaterales.

"Panamá tiene un papel de defensor del derecho internacional, el diálogo y la cooperación, son los valores que estamos defendiendo nosotros en el frente", agregó Sybiga, según la traducción al español de un intérprete.

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Con la apertura de la embajada, Panamá también ve una oportunidad para que sus empresas puedan participar en la reconstrucción de Ucrania apenas acabe la guerra.

Según señaló Martínez-Acha, las oportunidades "que se abren para nuestro país son inmensas".

"El canciller de Ucrania fue claro: en la reconstrucción de Ucrania participarán los amigos de Ucrania, y Panamá ha sido y será un amigo de Ucrania", concluyó.