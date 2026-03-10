Rusia ejecutó bombardeos que dejaron cuatro muertos y 16 heridos en el este de Ucrania

Las autoridades de Ucrania reportaron que bombardeos de Rusia en Sloviansk, al este del país, causaron el martes al menos 4 muertos y 16 heridos.

De acuerdo con Vadim Filashkin, gobernador de esta región situada en el centro de los combates entre Kiev y Moscú, los rusos lanzaron tres bombas aéreas sobre el centro de la ciudad.

“Seis edificios de viviendas y diez coches resultaron dañados”, afirmó Filashkin en Telegram, precisando que entre los heridos se encontraba una niña de 14 años.

Antes del pronunciamiento del gobernante, los investigadores ucranianos divulgaron imágenes en las que se evidenciaban vehículos calcinados y un edificio de viviendas destrozado por los ataques.

Antes de la invasión rusa de febrero de 2022, Sloviansk contaba con unos 100.000 habitantes. Actualmente, la ciudad se encuentra ahora a unos veinte kilómetros en línea recta del frente.

Junto con Kramatorsk, la zona es una de las últimas aglomeraciones importantes que Kiev aún controla en la región industrial de Donetsk, donde las fuerzas rusas avanzan lentamente.

El pasado viernes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó que visitó la región para reunirse con varias brigadas.