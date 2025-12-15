NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Guerra entre Rusia y Ucrania

Ucrania dice que atacó un submarino de Rusia por primera vez desde el inicio de la guerra: "transportaba cuatro lanzadores de misiles de crucero"

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El servicio de seguridad ucraniano SBU reivindicó el ataque tras una "operación especial única".

El Gobierno de Ucrania afirmó que sus drones submarinos atacaron con éxito, por primera vez desde el inicio de la guerra con Rusia, un submarino de ese país que estaba atracado en el puerto de Novorosiisk, en el mar Negro.

Desde hace unas semanas, las fuerzas ucranianas han intensificado los ataques navales contra lo que, según argumentan, son buques vinculados a Rusia en el mar Negro. Las fuerzas rusas suelen atacar constantemente el puerto ucraniano de Odesa.

Recientemente, dos buques de carga turco resultaron alcanzados en los últimos días en lo que Kiev calificó de ataques contra objetivos rusos.

Ante eso, Turquía instó a cesar los ataques contra puertos e instalaciones energéticas y alertó sobre una "escalada" en dicha zona.

Este lunes, el servicio de seguridad ucraniano SBU reivindicó un ataque contra un submarino ruso tras una “operación especial única”.

“El Servicio de Seguridad de Ucrania llevó a cabo otra operación especial única y lanzó un ataque naval en el puerto de Novorosiisk”, precisó en Telegram.

Y añadió: “Por primera vez en la historia, los drones submarinos Sub Sea Baby hicieron estallar un submarino ruso”.

La entidad indicó que el objetivo atacado “transportaba cuatro lanzadores de misiles de crucero Kalibr” utilizados para atacar el territorio ucraniano, pero que aseguró que sufrió "daños críticos y quedó fuera de combate".

Por su parte, Moscú no comentó de inmediato estas afirmaciones.

