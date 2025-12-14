Presidente de Ucrania asegura que no ha recibido respuesta de EE.UU. a las últimas propuestas de paz: "No queremos que se repita la guerra"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reafirmó su predisposición al diálogo de cara a las conversaciones con europeos y estadounidenses previstas para este domingo y lunes en Berlín que buscan una solución diplomática a la guerra en Ucrania.

"La cumbre en Berlín es importante", declaró Zelenski durante una conferencia de prensa en línea, especificando que las conversaciones estaban previstas en la capital alemana "hoy y mañana".

Añadió que aún no ha recibido respuesta de Estados Unidos a la última versión del plan de propuestas para poner fin al conflicto, modificado esta semana por Kiev y sus aliados europeos y posteriormente enviado a Washington.

Zelenski reiteró que Kiev quiere garantías de seguridad de sus aliados europeos y de Washington para disuadir a Rusia de atacarlo de nuevo en caso de un alto el fuego.

"Estamos considerando un plan marco de 20 puntos, que culmina en un alto el fuego (...) queremos asegurarnos de que no se repita la guerra", declaró.

Especificó que las "discusiones bilaterales de seguridad" están considerando actualmente un mecanismo inspirado en el Artículo 5 de la OTAN (que prevé la protección mutua de los Estados miembros, NDLR), sin la adhesión formal de Ucrania a la Alianza Atlántica.

Antes de la reunión, Zelenski advirtió el sábado que Rusia "sigue teniendo como objetivo destruir" Ucrania, después de que Kiev afirmara que ataques "masivos" rusos contra instalaciones energéticas durante la noche habían dejado sin electricidad a miles de personas en todo el país.

Moscú dijo haber atacado instalaciones ucranianas con misiles balísticos hipersónicos en represalia por ataques ucranianos.

"Es importante que todo el mundo vea ahora lo que está haciendo Rusia, cada paso que dan para aterrorizar a nuestro pueblo (...) porque está claro que no se trata de poner fin a la guerra. Siguen teniendo como objetivo destruir nuestro Estado e infligir el máximo dolor a nuestro pueblo", declaró el presidente ucraniano en X.