Sábado, 20 de septiembre de 2025
Ciberataques

Un ciberataque en varios aeropuertos en Europa causó cancelación de vuelos y retrasos masivos

septiembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Pasajeros afectados por ciberataque | Foto: AFP
Pasajeros afectados por ciberataque | Foto: AFP
Varios ciberataques y fallas digitales han perturbado el transporte aéreo alrededor del mundo en los últimos años.

Este sábado se reportó que algunos aeropuertos europeos presentaron cancelaciones y retrasos en sus vuelos debido a ciberataques contra sus sistemas.

Según lo informado por varios medios europeos algunos aeropuertos, entre ellos los de Bruselas, Berlín y Heathrow en Londres, sufrieron un ciberataque contra los sistemas de registro y equipaje de los pasajeros.

En los aeropuertos se presentaron largas filas de pasajeros que esperaban frente a los mostradores y consultaban las pantallas informativas donde se multiplicaban los avisos de retrasos.

De acuerdo con un comunicado emitido por la empresa de seguridad Collins Aerospace: “Hemos tomado conocimiento de una disrupción relacionada con ciberataques en nuestro software MUSE en ciertos aeropuertos”.

Por lo que afirmo que el impacto de este ciberataque se limitó nada más al “registro electrónico de clientes y al depósito de equipajes”.

Por su parte, el aeropuerto de Bruselas detalló en su página web que el ciberataque se dio el "viernes por la noche".

Y que tuvo “consecuencias importantes en el programa de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones”.

Sin embargo, para el sábado al mediodía la situación de retrasos y cancelaciones no había sido resuelta. Por lo que al menos 10 vuelos fueron cancelados y otros 17 estaban con más de una hora de retraso.

El aeropuerto de Heathrow, el más importante de Londres, indicó que muchos de los vuelos se vieron afectados por este problema, por lo que, las salidas de varios vuelos podrían tener retrasos.

Según el medio británico BBC, el organismo de supervisión del sector aéreo, Eurocontrol, pidió a las aerolíneas cancelar la mitad de sus vuelos con salida y llegada al aeropuerto entre las 04H00 GMT del sábado y las 02H00 GMT del domingo, a causa de este incidente.

Heathrow aconseja a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea y llegar con mucho tiempo de antelación para realizar los trámites de registro.

En su página web, el aeropuerto de Berlín también informó que tenía un "problema técnico con un proveedor".

Collins Aerospace señaló que está trabajando para resolver los fallos lo antes posible.

Varios ciberataques y fallas digitales han perturbado el transporte aéreo alrededor del mundo en los últimos años, porque el sector depende cada vez más de sistemas digitalizados.

En un informe reciente sobre la amenaza cibernética en el sector aeronáutico, el grupo de defensa y tecnología Thales contabilizó 27 ciberataques de tipo ransomware entre enero de 2024 y abril de 2025 en la aviación, lo que representa un aumento del 600% en un año, apuntando a aerolíneas, aeropuertos, sistemas de navegación e incluso subcontratistas.

En julio pasado, la aerolínea australiana Qantas fue objeto de ataques de hackers que penetraron en un sistema que albergaba datos sensibles de seis millones de sus clientes. En diciembre de 2024, la aerolínea Japan Airlines también fue atacada.

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en municipio de Cajicá en Colombia
Colombia

Los hallazgos de autopsia a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá en Colombia: abogado de la familia se pronunció

Foto: AFP
Franja de Gaza

Flotilla de activistas en la que viaja Greta Thunberg hacia la Franja de Gaza asegura que fue atacada por un dron; Guardia Costera de Túnez lo niega

