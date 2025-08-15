Un contratista y cuatro firmantes del acuerdo de paz son los cinco colombianos detenidos en Venezuela

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), adscrita a la Presidencia de Colombia y encargada de los programas de reintegración de personas que dejaron las armas, confirmó que fueron detenidos cinco colombianos en Venezuela.

La Agencia emitió un comunicado en el que afirma que tuvo conocimiento de la detención de los ciudadanos el jueves 14 de agosto y que entre ellos hay cuatro firmantes del Acuerdo de Paz y un contratista en un punto de control de Apure, próximo al puente binacional en Arauca.

Los cuatro firmantes del Acuerdo Final de Paz fueron miembros de la antigua guerrilla de las FARC, mientras que el quinto es un contratista de la ARN.

Todos habían sido parte el 13 de agosto de un acto de entrega de incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes de paz, realizado en Fortul, Arauca.

Cuando regresaban decidieron cruzar la frontera, como es habitual en la zona, para conocer parte de Apure, sin embargo fueron requisados por la Guardia Nacional que custodia la zona, quedando detenidos:

Diana Blanco, delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), y Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN e integrante del equipo técnico del componente Comunes ante el CNR.

Mayiled Bustos, Ómar Delgadillo y William Rodríguez, tres firmantes de paz que trabajan como escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que portaban armas de dotación para cumplir su labor de seguridad.

"Frente a esta situación, la ARN activó, de manera inmediata, los canales institucionales y diplomáticos pertinentes con el objetivo de aclarar los hechos que llevaron a su retención y el respeto por sus derechos fundamentales. Para tal efecto, en coordinación con la Cancillería colombiana, se estableció comunicación directa con la Embajada de Colombia en Venezuela, así como con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, a fin de agotar todas las vías diplomáticas que faciliten el pronto y seguro retorno de los ciudadanos retenidos", dice el comunicado.