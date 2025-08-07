NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Jueves, 07 de agosto de 2025
Explosivos

Seis explosivos con tres kilos de TNT "neutralizados" en Plaza Venezuela: Estas son las presuntas pruebas de Diosdado Cabello

agosto 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello - explosivos
Diosdado Cabello - explosivos
Una historia de narcotraficantes, políticos y supuestos explosivistas fue denunciada este jueves por Cabello.

El ministro de Interior y Justicia del régimen de Maduro, develó este jueves un supuesto plan terrorista que habría sido desmantelado el pasado domingo 3 de agosto en Caracas.

Según se pudo entender, el plan pretendía activar tres kilos de explosivos en la nueva plaza de Plaza Venezuela en horas del mediodía, pero que gracias a las labores de inteligencia llegaron al lugar y lo desactivaron antes de que ocurriera.

o

A este supuesto plan vinculó, como suele hacer, a la líder opositora María Corina Machado.

Cabello en rueda de prensa, proyectó imágenes del momento en que un sujeto identificado como José Daniel García Ortega, portando una gorra roja, caminó hasta esa plaza y dejó en el suelo un morral tricolor que, según, contenía el explosivo.

Dijo que la acción inmediata de la policía permitió desmantelar los artefactos y evitar "una tragedia". Es decir; el Sebin llegó, recogió y lo controló, según el ministro.

Capturado sospechoso -
Capturado sospechoso -

También presentó las fotografías de lo que supuestamente encontraron en el morral: un dispositivo analógico con seis detonadrores, el pulso eléctrico del teléfino, que se activa con una llamada, y tres kilos de TNT.

o

Además presentó el testimonio del sujeto, quien leyó su declaración, asegurando cómo se planeó y quien lo contactó para la operación, mencionando a una mujer a la que llamó "La Negra", quien también estaría tras las rejas, y tendría cuatro meses de embarazo.

Según Cabello, por esta operación van 13 detenidos, uno de ellos en Colombia, y han incautado explosivos, C4, TNT, dinamita, y armas de alto calibre.

Asegura que dentro del morral había "un nombre", y que también encontraron ese nombre en la vivienda del sujeto, al que pagarían 20 mil dólares.

Diosdado Cabello presentó el "organigrama" de la operación y a la cabeza estaba el nombre de María Corina Machado, asegurando que ella mencionó en declaraciones a un medio en días pasados, que la lucha en Venezuela seguía de manera clandestina.

Para Cabello, a esto se refería María Corina al usar esa palabra, pero también la cuestionó por hablar del "Cartel de los Soles", que fueron incluídos por Estados Unidos en la lista de terroristas, con Cabello y Maduro a la cabeza.

 

Temas relacionados:

Explosivos

Terrorismo

Diosdado Cabello

Cartel de Los Soles

Régimen de Maduro

Plan

María Corina Machado

Iván Simonovis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si me trata así la persona que la va a defender, no me puedo imaginar el que la está acusando": madre de María Oropeza denuncia trato hostil por parte del defensor público de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Actualidad

Ver más
Foto: redes sociales
Florida

Daños al auto, gritos y un puño en el rostro: investigan posible abuso policial en Estados Unidos que quedó grabado en video

Migrantes venezolanos deportados desde EE. UU. a El Salvador - Foto: AFP
El Salvador

Con insultos y gestos groseros, así salieron de El Salvador algunos migrantes venezolanos deportados y señalados de ser miembros del Tren de Aragua

Presos políticos | Foto referencia | EFE
Presos políticos en Venezuela

"No es solamente una vulneración a sus derechos humanos, es también un castigo emocional": hija del preso político venezolano Noel Álvarez

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Rodrygo Silva de Goes , futbolista brasileño - Foto: EFE
Liverpool

La cuantiosa cifra que el Liverpool pone sobre la mesa por Rodrygo para llenar la vacante que dejaría Luis Díaz

Imagen de una bandera de esquina mientras llueve en el Inter&Co Stadium - Foto: EFE
Mundial de Clubes

Aparte del MetLife Stadium, recinto que acogerá la final del Mundial de Clubes, esta otra sede fue de las preferidas por los asistentes del torneo

Foto: redes sociales
Florida

Daños al auto, gritos y un puño en el rostro: investigan posible abuso policial en Estados Unidos que quedó grabado en video

Fernando Batista, entrenador argentino / Óscar Villegas, entrenador boliviano - Fotos: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

DT de la Vinotinto sobre presunta sanción a Bolivia en eliminatorias por dopaje: "Lo que le pasa a otras selecciones es problema de otras selecciones"

Llegar a la selección y ser campeón de la Copa Libertadores los sueños de Duván Vergara - Foto: AFP
Fútbol argentino

Llegar a la selección y ser campeón de la Copa Libertadores: los sueños de Duván Vergara, colombiano que fue transferido al fútbol argentino

Migrantes venezolanos deportados desde EE. UU. a El Salvador - Foto: AFP
El Salvador

Con insultos y gestos groseros, así salieron de El Salvador algunos migrantes venezolanos deportados y señalados de ser miembros del Tren de Aragua

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello asegura que María Corina Machado prepara su salida del país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano