Seis explosivos con tres kilos de TNT "neutralizados" en Plaza Venezuela: Estas son las presuntas pruebas de Diosdado Cabello

El ministro de Interior y Justicia del régimen de Maduro, develó este jueves un supuesto plan terrorista que habría sido desmantelado el pasado domingo 3 de agosto en Caracas.

Según se pudo entender, el plan pretendía activar tres kilos de explosivos en la nueva plaza de Plaza Venezuela en horas del mediodía, pero que gracias a las labores de inteligencia llegaron al lugar y lo desactivaron antes de que ocurriera.

A este supuesto plan vinculó, como suele hacer, a la líder opositora María Corina Machado.

Cabello en rueda de prensa, proyectó imágenes del momento en que un sujeto identificado como José Daniel García Ortega, portando una gorra roja, caminó hasta esa plaza y dejó en el suelo un morral tricolor que, según, contenía el explosivo.

Dijo que la acción inmediata de la policía permitió desmantelar los artefactos y evitar "una tragedia". Es decir; el Sebin llegó, recogió y lo controló, según el ministro.

Capturado sospechoso -

También presentó las fotografías de lo que supuestamente encontraron en el morral: un dispositivo analógico con seis detonadrores, el pulso eléctrico del teléfino, que se activa con una llamada, y tres kilos de TNT.

Además presentó el testimonio del sujeto, quien leyó su declaración, asegurando cómo se planeó y quien lo contactó para la operación, mencionando a una mujer a la que llamó "La Negra", quien también estaría tras las rejas, y tendría cuatro meses de embarazo.

Según Cabello, por esta operación van 13 detenidos, uno de ellos en Colombia, y han incautado explosivos, C4, TNT, dinamita, y armas de alto calibre.

Asegura que dentro del morral había "un nombre", y que también encontraron ese nombre en la vivienda del sujeto, al que pagarían 20 mil dólares.

Diosdado Cabello presentó el "organigrama" de la operación y a la cabeza estaba el nombre de María Corina Machado, asegurando que ella mencionó en declaraciones a un medio en días pasados, que la lucha en Venezuela seguía de manera clandestina.

Para Cabello, a esto se refería María Corina al usar esa palabra, pero también la cuestionó por hablar del "Cartel de los Soles", que fueron incluídos por Estados Unidos en la lista de terroristas, con Cabello y Maduro a la cabeza.