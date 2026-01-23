NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Inmigrantes en Estados Unidos

“Un niño no debería estar nunca bajo la policía migratoria”: experto ante el caso del menor ecuatoriano detenido por la ICE

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Detenciones a migrantes en Estados Unidos por parte de ICE - Foto: AFP
El programa La Tarde de NTN24 habló con Óscar Chacón, cofundador de Alianza Américas, sobre el caso del menor ecuatoriano detenido a manos de los agentes de ICE.

Los hechos ocurridos en Minnesota, donde un niño ecuatoriano de 5 años identificado como Liam Conejo fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ha causado indignación en el territorio norteamericano.

Frente a esta situación, el programa La Tarde de NTN24 habló con Óscar Chacón, cofundador de Alianza Américas, sobre la manera en la que procedió la policía migratoria con este menor y su padre.

El experto manifiesta que este caso es una muestra de “intercepciones en muchos temas”, ya que se “evidencia un claro abuso de poder por parte de la Policía Migratoria”.

“En principio, nunca deberían entrar a una vivienda sin tener una orden emitida por un juez que les autorice el cateo de un lugar de residencia. Es uno de los derechos más sagrados, planteado en la segunda enmienda constitucional de los Estados Unidos”, añadió.

Asimismo, destaca que se fractura el “interés superior de los menores de edad”, ya que “un niño no debería estar nunca bajo la custodia de la policía migratoria”, pues en medio de este proceso se debería haber tenido en cuenta el contacto con “personal de la oficina para el reasentamiento de refugiados”, tal como se ha hecho históricamente en otros operativos.

Para Cachón, en la actualidad en los Estados Unidos, los niños migrantes también han tendido a ser objetivo del ICE, debido al actuar de la Policía Migratoria y los oficiales de la Patrulla Fronteriza.

El experto manifiesta que se debió respetar el proceso que adelantaba el padre y el menor en cuanto al proceso legal de asilo que venían adelantando desde hace más de un año, ya que “un solicitante de asilo tiene derecho a esperar por su cita, a presentarse periódicamente a las oficinas del servicio de inmigración y tiene derecho a que se le respete el derecho a no deportación”.

Sin embargo, considera que al actual gobierno “no le importan estos derechos”, independientemente de los procesos legales que adelantan las personas no nacidas allí, para establecerse de manera legal en esta nación.

Finalmente, señala que las “invenciones” por parte de la policía migratoria deberían hacerse “de manera quirúrgica”, pero “pareciera que estamos viendo una cacería totalmente al azar, basada con frecuencia en la apariencia física de las personas”.

