Inversores de Estados Unidos y otros países se dirigen a la Venezuela 'post-Maduro' para buscar oportunidades de negocio, según Reuters

Decenas de inversionistas de Estados Unidos y de otros países, desde administradores de fondos de cobertura a inversores en energía, viajarán a Venezuela en las próximas semanas para reunirse con los líderes del país y explorar oportunidades de negocios, según informaron fuentes a Reuters.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por esa agencia, se están organizando tres viajes con grupos asesores separados, con Trans-National Research con sede en Nueva Jersey y Orinoco Research, una firma de asesoría de investigación boutique con sede en Caracas, sumándose a esfuerzos similares de Signum Global Advisors.

VEA TAMBIÉN Donald Trump dice en cumbre "Escudo de las Américas" que ha reconocido como gobierno al régimen de Delcy Rodríguez o

Es importante mencionar que los viajes de Trans-National y Orinoco no habían sido reportados previamente, mientras que los detalles del viaje de Signum han sido públicos.

El interés de los inversionistas en Venezuela, que alberga las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y tiene una deuda de más de 100.000 millones de dólares que necesita reestructuración, ha aumentado drásticamente desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

Además, el acuerdo anunciado por Trump para restablecer relaciones diplomáticas con el país sudamericano es otro paso importante hacia el triple proceso anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio, en enero tras el operativo en Caracas para lograr allí una transición a la democracia.

Trump, cabe resaltar, dijo este sábado en la cumbre "Escudo de las Américas" en Florida que ha reconocido como gobierno al régimen de Delcy Rodríguez, quien, según el líder republicano, estaba haciendo un buen trabajo al cooperar con Estados Unidos.

Un viaje programado para el 16 y 17 de marzo está siendo organizado por Trans-National Research, con sede en Nueva Jersey, según informaron fuentes a Reuters.

Trans-National se especializa en ayudar a los inversores a forjar relaciones en mercados "fronterizos", dijo Marc Zeepvat, presidente y jefe de investigación de la firma, quien confirmó el viaje pero se negó a confirmar la fecha precisa o la agenda". "El objetivo obvio para ellos (los inversores) es controlar la estabilidad macroeconómica y política", precisó.

Orinoco Research está organizando otro viaje en abril, adelantó su fundador Elías Ferrer. "Funcionarios venezolanos de alto nivel asistirán a reuniones privadas que se están organizando para los inversionistas", expresó Ferrer.

"Los participantes serán predominantemente tenedores de bonos que buscan recopilar información y compartir ideas para la reestructuración del país, mientras que los inversionistas petroleros e inmobiliarios también se han inscrito", agregó.

Además, Signum está organizando una conferencia del 22 al 24 de marzo en Venezuela que ha atraído a 55 participantes. "Venezuela tiene varias ventajas importantes, incluidas sus reservas de energía y el respaldo de Estados Unidos", contó a Reuters Charles Myers, presidente y fundador de Signum.

El portavoz de la Casa Blanca Taylor Rogers afirmó, por su parte, que empresas clave de minerales, minería, petróleo y gas se mueven al ritmo de Trump para invertir en los nuevos mercados venezolanos.

VEA TAMBIÉN Delcy Rodríguez anuncia que presentará reforma a ley minera tras encuentro con secretario del Interior de EE. UU. al que asistió Diosdado Cabello o

"El secretario (del Interior, Doug) Burgum se reunió con Delcy Rodríguez e inversionistas de diversas industrias en Venezuela esta semana, lo que marca un rápido progreso y destaca el gran interés en reactivar el flujo de capital al país", declaró Rogers, quien concluyó una visita a Venezuela el jueves.