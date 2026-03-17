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Martes, 17 de marzo de 2026
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Embajada

Un nuevo ataque con dron impactó la Embajada de Estados Unidos en Bagdad este miércoles

marzo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Reportan nuevo ataque a Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak - AFP
Reportan nuevo ataque a Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak - AFP
Un segundo funcionario de seguridad indicó que el dron se estrelló "cerca del perímetro de seguridad de la embajada".

Un nuevo ataque con dron impactó la Embajada de Estados Unidos en Bagdad este miércoles por la mañana, según informó una fuente de seguridad.

"Un dron impactó directamente" la embajada, que ya había sido atacada varias veces en los últimos días, declaró la fuente a medios internacionales, sin precisar si hubo daños.

Un segundo funcionario de seguridad indicó que el dron se estrelló "cerca del perímetro de seguridad de la embajada".

El ataque ocurre horas después de otro ataque con dron y cohetes contra la sede diplomática estadounidense en la capital iraquí.

En horas de la mañana del martes, la embajada también fue atacada con drones y cohetes, según informó en el momento una fuente de seguridad.

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Un periodista de la AFP reportó haber visto humo negro después de una explosión en el complejo de la embajada, así como la defensa aérea interceptando un dron.

La fuente de seguridad dijo que "tres drones y cuatro cohetes atacaron la embajada, con al menos un dron que se estrelló dentro de la sede".
Asimismo, el sábado se reportó un ataque dirigido contra la embajada tras bombardeos en la capital iraquí contra un influyente grupo proiraní que causaron dos muertos, entre ellos una "personalidad importante".

Reporteros vieron vio humo negro elevándose sobre la embajada estadounidense, ubicada en una zona de alta seguridad que alberga representaciones diplomáticas, instituciones internacionales y organismos gubernamentales en el centro de la capital.

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