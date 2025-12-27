NTN24
Sábado, 27 de diciembre de 2025
Ataques de Rusia a Ucrania

Un nuevo ataque de Rusia a Kiev a pocas horas del encuentro entre Volodimir Zelenski y Donald Trump en la Florida

diciembre 27, 2025
Por: Natalya Baquero González
Este ataque dejó como saldo una persona fallecida y centenares de familias sin servicio de electricidad.

Durante la noche y madrugada de este sábado, Rusia ejecutó un nuevo ataque con más de 500 drones y 40 misiles hacia Kiev, la capital de Ucrania, los cuales causaron afectaciones a instalaciones energéticas e infraestructura civil.

Acciones ofensivas en las que una persona perdió la vida, por lo menos 32 resultaron heridas y cerca de 600.000 hogares quedaron sin servicio de energía.

Este nuevo ataque se da tan solo horas antes del encuentro previsto para este domingo entre el presidente de los Estados Unidos y su par ucraniano Volodimir Zelenski, en la Florida. Una reunión que tiene como finalidad abordar el plan impulsado por Washington, con el cual buscan poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania que el próximo año cumplirá cuatro años.

Tras la nueva ofensiva desde Moscú, Zelenski manifestó por medio de sus redes sociales que esto demuestra “la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo” No quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países del mundo”.

De acuerdo con el mandatario ucraniano, su par ruso no demuestra una verdadera intención de cese al conflicto entre ambas naciones, ya que rechazó la propuesta de un “alto al fuego navideño”.

“Se necesita un nivel suficiente de apoyo a Ucrania y también necesita un nivel suficiente de presión sobre Rusia”, manifestó Volodimir Zelenski, en su cuenta de X durante este sábado luego del encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

En medio del encuentro y tras el más reciente ataque de Rusia a Ucrania, el primer ministro canadiense anunció un “nuevo paquete de asistencia”, de acuerdo con la información compartida por Zelenski, que desde territorio norteamericano también tuvo conversaciones con otros mandatarios europeos vía telefónica.

La reunión de este domingo en la Florida entre el presidente ucraniano y su par de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá como tema central el último plan promovido desde Washington, el cual cuenta con 20 puntos clave para el fin y/o congelación de la guerra entre Ucrania y Rusia.

