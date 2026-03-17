NTN24
Martes, 17 de marzo de 2026
Martes, 17 de marzo de 2026
Clásico Mundial de Béisbol

¡Sueño consumado!: Venezuela vence a Estados Unidos y se pone la corona del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en su historia

marzo 17, 2026
Por: Nucho Martínez
s
La Vinotinto del 'deporte del bate, pelota y guante' logró la hazaña en el loanDepot Park de Miami.

Este martes 17 de marzo no es un día cualquiera para Venezuela. El país ‘hermano de la espuma, garza y rosa’ logró el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol.

o

La Vinotinto de béisbol venció 'nada más y nada menos' que aL combinado de los Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo.

En un trámite bastante apretado, los de Omar López encontraron el camino de la gloria 3 carreras por 2.

Acciones del partido:

En la tercera entrada Venezuela 'rompió el cero' luego de que Maikel García efectuara un elevado de sacrificio por el jardín central, haciendo que Salvador Pérez pasara por la registradora, mientras Ronald Acuña Jr. Llegaba a tercera base.

o

En el quinto inning Wilyer Abreu bateó cuadrangular con elevado por el jardín central y puso en ese momento el marcador 2 – 0 para Venezuela.

Fue hasta el octavo inning que Estados Unidos, mediante un 'vuelacerca' de Bryce Harper logró el empate parcial 2 – 2, ayudando a su compañero, Bobby Witt Jr., quien había recibido boleto, a anotar.

En la siguiente entrada, ya en el noveno episodio, Venezuela anotó, luego de que Eugenio Suárez pegara un poderoso doble con línea por el izquierdo, remolcando a Javier Sanoja hasta el home.

Ya desde el monticulo, Daniel Palencia, quien reemplazó a Andrés Machado, cerró la victoria venezolana.

Ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es, sin duda, una de las mayores hazañas, quizás la más grande en deportes de conjunto, para Venezuela, al superar a potencias como Japón y EE.UU. con un equipo compacto de Grandes Ligas.

Venezuela clasificó a la gran final tras una gran victoria 4-2 ante Italia en la semifinal disputada el lunes. Previamente eliminó al vigente campeón, Japón, en cuartos de final.

o

Estados Unidos, por su parte, selló su pase tras vencer en un duelo cerrado 2-1 a República Dominicana. El equipo anfitrión busca su segundo título mundial tras el obtenido en 2017.

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) es el torneo internacional de béisbol profesional más importante, donde selecciones nacionales compiten por el título de campeón mundial.

Organizado por la MLB y la WBSC, reúne a los mejores peloteros del mundo, incluyendo estrellas de las Grandes Ligas (MLB) y la Liga Japonesa (NPB), cada tres o cuatro años.

Temas relacionados:

Clásico Mundial de Béisbol

Vinotinto

Campeón

Miami

Béisbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De protectora de medioambiente a defensora de peligrosos regímenes: el pueblo cubano rechaza los polémicos mensajes de Greta Thunberg

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El presidente Petro está completamente desinformado": coronel retirado ante señalamientos de presunto bombardeo desde Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Debería de estar en libertad plena en este momento": Omar Mora Tosta, abogado de Perkins Rocha, habla del caso que indigna a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN, nunca la hemos necesitado”: Trump responde a la negativa de países europeos para unirse al conflicto contra Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Todas las cuentas que tiene Maduro en el exterior, que son miles de millones de dólares, son de dinero sucio": experto sobre financiación de la defensa del dictador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Carlos Giménez, congresista republicano - Foto: EFE
Régimen cubano

"Es un acto de desesperación, están buscando una manera de mantenerse en el poder": Carlos Giménez sobre apertura económica anunciada por el régimen cubano

f
Dictadura en Venezuela

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Trump con bandera de Venezuela (AFP y Canva)
Régimen venezolano

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Captura de Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

Tras 10 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro, ¿qué ha cambiado en Venezuela?

Barco turco navegando por el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué Trump busca evitar un cierre por parte del régimen de Irán?

Más de Deportes

Ver más
Selección Femenina de Venezuela Sub-20 - Foto: EFE
Sudamericano Sub 20

La Vinotinto logró rescatar un empate en el inicio del hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Trofeo Copa Sudamericana - Foto: EFE
Recopa Sudamericana

Definidos los equipos clasificados a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ¿cuándo será el sorteo?

Jugadores de la selección de Argentina desconvocados para el juego ante Angola - Foto: AFP
Selección Argentina

La selección argentina confirma rival en reemplazo de España antes del Mundial y desata críticas: "Es una vergüenza"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección Femenina de Venezuela Sub-20 - Foto: EFE
Sudamericano Sub 20

La Vinotinto logró rescatar un empate en el inicio del hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Punch, el pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ishikawa -Foto: EFE
Monos

¿El peluche de Punch podría reemplazar la importancia de la figura materna en su desarrollo? Especialista en primates responde

Nicolás Maduro, dictador venezolano
Nicolás Maduro

Problemas para Maduro en la cárcel: su abogado dice que si EE. UU. no levanta sanciones OFAC, el dictador no podrá pagar los servicios de representación legal

Buques petroleros - Foto de referencia EFE
Petróleo

Ataques de EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán disparan precios del petróleo y amenazan suministro energético global

Ángela Aguilar y Christian Nodal, cantantes mexicanos - Foto: EFE
Christian Nodal

¿Cansado de la dinámica familiar?: Graban a Christian Nodal saludando sin ganas a su esposa y suegro en plena presentación

Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
China

China insta a sus ciudadanos a evacuar Irán "lo antes posible" ante posibles ataques de Estados Unidos

Militares | Foto AFP
ONU

La ONU advierte aumento del cultivo de coca y expansión del narcotráfico en Centroamérica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre