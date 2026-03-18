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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Venezuela

Venezuela decreta día festivo tras victoria sobre EE.UU. en el Clásico Mundial de Béisbol

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Celebración en Venezuela - AFP
Celebración en Venezuela - AFP
Venezuela se impuso la víspera 3x2 a Estados Unidos en una final que paralizó a este país donde el béisbol es el deporte nacional.

Venezuela amaneció de fiesta este miércoles por su primer título en el Clásico Mundial de béisbol, una celebración que algunos incluso mezclan con la caída de Nicolás Maduro.

Venezuela se impuso la víspera 3x2 a Estados Unidos en una final que paralizó a este país donde el béisbol es el deporte nacional.

"El venezolano nace con el béisbol", celebró Luis Gedler, de 44 años, al lado de una cancha en la tradicional barriada del 23 de enero, en la capital. "Es un orgullo, lo que nadie esperaba lo hicieron ellos".

Un doble de Eugenio Suárez impulsó la carrera ganadora de Javier Sanoja que provocó el éxtasis de la hinchada venezolana, que colmó por abrumadora mayoría el loanDepot Park de Miami.

El duelo se transmitió en plazas, restaurantes, bares. Y la celebración se extendió hasta la madrugada con caravanas de decenas de motos y vehículos que se pasearon por las avenidas de Caracas tocando bocinas y con música tradicional a todo volumen.

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El triunfo de la Vinotinto del béisbol llegó también como un bálsamo, después del fracaso de la selección de fútbol en la búsqueda por clasificar a su primer Mundial.

Ante ello, la cabeza del régimen de Venezuela Delcy Rodríguez decretó festivo para que la "juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar". Invitó además "al gran concierto 'Venezuela triunfa unida'", del que aún no hay detalles.

Las redes sociales estallaron con videos de celebración y memes que incluyeron, por ejemplo, al prócer independentista Simón Bolívar empuñando un bate y vistiendo el uniforme del equipo Venezuela.

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