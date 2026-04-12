NTN24
Domingo, 12 de abril de 2026
Domingo, 12 de abril de 2026
Elecciones en Perú

Peruanos eligen a su próximo presidente en unos comicios inéditos con 35 candidatos y sin un panorama claro

abril 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Elecciones en Perú (AFP)
Elecciones en Perú (AFP)
La inseguridad como mayor preocupación ha llevado a los principales candidatos a prometer combatir la delincuencia con medidas radicales.

Perú comenzó este domingo sus votaciones para elegir a su próximo presidente y parlamentarios en una elección inédita con 35 candidatos y en un contexto de profunda crisis política y una escalada de la criminalidad.

Los comicios se dan en medio de un panorama de desconfianza por la crisis política y de seguridad que desde hace años se vive en el país.

o

Perú, que cuenta con un sistema sufragio obligatorio, ha tenido ocho presidentes desde 2016, la mitad de ellos destituidos por un parlamento que concentra el rechazo de la población.

La ola de violencia por extorsiones y asesinatos, que coincide con la llegada de grupos criminales extranjeros que compiten con los locales, es la principal preocupación de los peruanos.

La inseguridad como mayor preocupación ha llevado a los principales candidatos a prometer combatir la delincuencia con mano de hierro y medidas radicales.

Entre sus promesas está el restablecimiento de la pena de muerte, cárceles aisladas en la Amazonía, condecoraciones a policías que maten a criminales y la salida del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entender el resultado de la jornada es una tarea difícil. Las preferencias electorales están repartidas entre siete pequeñas candidaturas con posibilidades de pasar a un balotaje y ninguna supera el 15%.

No obstante, según las encuestas, la derechista Keiko Fujimori encabeza las preferencias y su figura es lo más cercano a un "favoritismo".

A la hija de Alberto Fujimori le siguen de cerca el empresario centrista Ricardo Belmont, el outsider populista Carlos Álvarez, el exalcalde ultraconservador Rafael López Aliaga y los izquierdistas Roberto Sánchez, Alfonso López Chau y Jorge Nieto.

Sin embargo, cualquiera puede remontar y el destino del país no es claro.

o

En 2021, el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), que terminó ganando la presidencia, sorprendió al país al pasar al balotaje, pese a que una semana antes figuraba séptimo en las encuestas.

El domingo pasado aún había un 16% de indecisos y otro 11% que pensaba no votar por nadie, según Ipsos.

Los electores se enfrentarán a una papeleta de 44 centímetros de largo, en la que además marcarán por primera vez desde 1990 diputados y senadores, ya que el país restablecerá en julio un parlamento bicameral.

Según un informe de la radio RPP, al menos 252 candidatos a todos los cargos en juego tienen condenas penales.

Temas relacionados:

Elecciones en Perú

Crisis en Perú

Crisis política en Perú

Perú

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Personas, que con banderas y carteles querían avanzar, fueron empujados de una manera brutal": activista revela cómo se vivió jornada de protestas en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué viene ahora en la misión espacial tras el regreso exitoso del Artemis II?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así fue el momento del rescate de los cuatro astronautas de la misión Artemis II en el océano Pacífico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Un fuerte movimiento puede cambiar la ruta de esta cápsula": PhD en Astrofísica Lauren Flor sobre el amerizaje de Orión

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní”, advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Asisten a los tripulantes de la cápsula Orión de la misión Artemis II que amerizó con éxito en el océano Pacífico - Foto: NASA
Artemis II

Así fue el momento del rescate de los cuatro astronautas de la misión Artemis II en el océano Pacífico

Rescate de los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA en el océano Pacífico - Foto: EFE
Artemis II

Satisfacción y saludo: primeras imágenes de los rostros de los astronautas de la misión Artemis II tras su amerizaje en la Tierra

Amerizaje de la Misión Artemis II de la NASA - Foto: EFE
Artemis II

Con amerizaje perfecto en el Pacífico concluye la misión Artemis II a la Luna: récords, descubrimientos y grandes imágenes

Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Denuncian en NTN24 que varios colombianos se encuentran heridos por torturas en cárcel Rodeo I de Venezuela: "Mi papá está secuestrado"

Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano recpaturado por el régimen - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Delcy Rodríguez es corresponsable y cómplice de todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 27 años": Juan Pablo Guanipa

Más de Política

Ver más
Embajada costarricense - EFE
Cuba

Canciller costarricense desmintió en NTN24 al régimen cubano sobre presiones de terceros países y ratificó cierre de su embajada en La Habana

Estrecho de Ormuz (AFP)
Donald Trump

Trump dice que comenzó el "proceso de desbloqueo" de Ormuz y arremetió contra varios países: "no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo"

Foto de referencia (EFE)
Salud mental

La congresista Olga Lucía Velásquez impulsa la salud mental como prioridad en políticas públicas de Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Emmanuel Macron, presidente de Francia (AFP)
Francia

"La postura de Francia es puramente defensiva": Macron habla sobre situación en Irán y Ucrania en encuentro con Zelenski

Manifestación en Nueva York en medio de segunda audiencia de Maduro ante la justicia de Estados Unidos. (EFE)
Dictadura de Maduro

Revelan lo que habría hecho Nicolás Maduro el día después tras segunda audiencia ante la justicia de Estados Unidos

Jhon Arias, extremo del Palmeiras - Foto: AFP
Palmeiras

Jhon Arias marcó su primer gol con el Palmeiras tras retorno al fútbol brasileño

Nueva indumentaria de Chapecoense en homenaje a Colombia - Foto captura redes sociales
Homenaje

Nueva camiseta de Chapecoense inspirada en Colombia como símbolo de "respeto, solidaridad e historia"

Senegal celebra ser campeón de la Copa Africana de Naciones - Foto. EFE
Senegal

La dura reacción de Senegal tras decisión que le retiró el título de la Copa Africana y dejó como campeón a Marruecos

Ataque de Israel en el Mar Caspio. (FDI de Israel)
Israel

Israel confirmó que por "primera vez" atacó buques lanzamisiles del régimen iraní en el Mar Caspio, el cuerpo de agua interior más grande de la Tierra

Cohete | Foto captura @elonmusk
Elon Musk

Elon Musk muestra impresionante video del próximo vuelo del cohete Starship: el despegue sería en pocas semanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre