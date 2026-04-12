Peruanos eligen a su próximo presidente en unos comicios inéditos con 35 candidatos y sin un panorama claro

Perú comenzó este domingo sus votaciones para elegir a su próximo presidente y parlamentarios en una elección inédita con 35 candidatos y en un contexto de profunda crisis política y una escalada de la criminalidad.

Los comicios se dan en medio de un panorama de desconfianza por la crisis política y de seguridad que desde hace años se vive en el país.

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Perú, que cuenta con un sistema sufragio obligatorio, ha tenido ocho presidentes desde 2016, la mitad de ellos destituidos por un parlamento que concentra el rechazo de la población.

La ola de violencia por extorsiones y asesinatos, que coincide con la llegada de grupos criminales extranjeros que compiten con los locales, es la principal preocupación de los peruanos.

La inseguridad como mayor preocupación ha llevado a los principales candidatos a prometer combatir la delincuencia con mano de hierro y medidas radicales.

Entre sus promesas está el restablecimiento de la pena de muerte, cárceles aisladas en la Amazonía, condecoraciones a policías que maten a criminales y la salida del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entender el resultado de la jornada es una tarea difícil. Las preferencias electorales están repartidas entre siete pequeñas candidaturas con posibilidades de pasar a un balotaje y ninguna supera el 15%.

No obstante, según las encuestas, la derechista Keiko Fujimori encabeza las preferencias y su figura es lo más cercano a un "favoritismo".

A la hija de Alberto Fujimori le siguen de cerca el empresario centrista Ricardo Belmont, el outsider populista Carlos Álvarez, el exalcalde ultraconservador Rafael López Aliaga y los izquierdistas Roberto Sánchez, Alfonso López Chau y Jorge Nieto.

Sin embargo, cualquiera puede remontar y el destino del país no es claro.

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En 2021, el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), que terminó ganando la presidencia, sorprendió al país al pasar al balotaje, pese a que una semana antes figuraba séptimo en las encuestas.

El domingo pasado aún había un 16% de indecisos y otro 11% que pensaba no votar por nadie, según Ipsos.

Los electores se enfrentarán a una papeleta de 44 centímetros de largo, en la que además marcarán por primera vez desde 1990 diputados y senadores, ya que el país restablecerá en julio un parlamento bicameral.

Según un informe de la radio RPP, al menos 252 candidatos a todos los cargos en juego tienen condenas penales.