Beto de Rawayana no cabe de la dicha tras el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol: “Se me hace muy energética esta victoria”

Martes histórico para Venezuela, el equipo de béisbol hizo historia tras derrotar a Estados Unidos por 3 a 2 y consagrarse por primera vez campeón del Clásico Mundial de Béisbol en el loanDepot park de Miami, de Florida, ante más de 25.000 personas.

Este triunfo histórico provocó la algarabía de los venezolanos tanto dentro como fuera del país, quienes se volcaron a las calles para festejar hasta altas horas de la noche.

Uno de los que también festejó fue Beto, el cantante de Rawayana, una de las bandas venezolanas más importantes en la actualidad, quien concedió entre vistas una vez finalizado el partido y no pudo ocultar su orgullo.

“Muy orgulloso, como espectador estoy disfrutando mucho y se me hace muy energética esta victoria. A veces nosotros mismos nos subestimamos y no nos damos cuenta del poder que tenemos, que podemos lograr lo que queremos si no lo proponemos. Me parece impresionante la diferencia tras perder contra Dominicana hoy salir con la energía bien puesta, estoy muy orgullosos”, dijo el músico.

Otra de las personalidades venezolanas que festejó el triunfo en béisbol fue María Corina Machado, quien a través de su cuenta de X escribió: “¡Ganamos! Somos campeones del mundo. Qué orgullo ser venezolana. Gracias, muchachos”.

Emocionados por alentar a su selección a miles de kilómetros de casa, la hinchada Vinotinto cantó, saltó y animó durante todo el partido en Miami logrando que sus jugadores se sintieran locales.

Un estruendo se escuchó en Caracas con el último ‘out’ del juego, transmitido por pantallas gigantes en plazas de la ciudad.

En Maracay, en el estado de Aragua, la gente salió a las calles e hicieron una caravana con sus vehículos para festejar este título histórico.