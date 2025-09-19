"Una desfachatez sin precedentes": país miembro de la OTAN denunció que tres aviones de combate rusos violaron su espacio aéreo

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia, país miembro de la OTAN, denunció que este viernes tres aviones de combate rusos MiG-31 violaron el espacio aéreo de la nación sobre el Golfo de Finlandia y permanecieron allí por 12 minutos.

La supuesta incursión se da en momentos de tensión en la frontera oriental de la OTAN, luego de que la semana pasada Polonia se quejara de que unos 20 drones rusos sobrevolaran su territorio. Aunque Moscú aceptó los sobrevuelos, negó que Varsovia fuera el objetivo.

Actualmente, Rusia está librando una guerra en Ucrania y a menudo pone a prueba las defensas aéreas occidentales. Sin embargo, Estonia se quejó de que las incursiones se han vuelto más provocativas en los últimos meses.

"Rusia ya ha violado el espacio aéreo de Estonia cuatro veces este año, lo cual es de por sí inaceptable. Pero la incursión de hoy... es de una desfachatez sin precedentes", declaró el ministro Margus Tsahkna.

El funcionario agregó que "las pruebas cada vez más exhaustivas de las fronteras por parte de Rusia y su creciente agresividad deben encontrarse con un rápido aumento de la presión política y económica".

Además del Ministerio de Asuntos Exteriores, la cartera de Defensa de Estonia también confirmó la incursión.

Luego de la denuncia, la OTAN dijo que había enviado aviones para interceptar aviones rusos que violaban el espacio aéreo estonio, acusando a Rusia de "comportamiento imprudente".

"Hoy temprano, aviones rusos violaron el espacio aéreo estonio. La OTAN respondió de inmediato e interceptó el avión ruso", publicó la portavoz de la alianza, Allison Hart, en X.

En esa línea, dijo que "este es otro ejemplo más del comportamiento imprudente de Rusia y de la capacidad de la OTAN para responder".