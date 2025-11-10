NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Terrorismo

Venezuela fue refugio durante 30 años del terrorista que causó el peor atentado en Panamá: Hizo estallar un avión y luego vivió en paradisíaca isla

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ali Zaki Hage Jalil / Foto policial
La cancillería de Panamá indicó el sábado que inició "los trámites diplomáticos y judiciales" para "lograr que el arrestado enfrente la justicia panameña".

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Desde hace más de tres décadas Panamá y Estados Unidos estaban tras la pista de Ali Zaki Hage Jalil, un hombre con ahora nacionalidad venezolana, acusado de derribar un avión comercial de Alas Chiricanas y matar a sus 21 ocupantes, en su mayoría judíos, en 1994.

o

Este sábado las autoridades panameñas informaron que el terrorista fue detenido en la Isla de Margarita, donde se ocultó todo este tiempo.

La aeronave estalló poco después de que despegara del aeropuerto internacional de Colón, en el norte panameño, con 21 personas a bordo, incluidos 13 empresarios judíos. Se trata del peor atentado en la historia del país.

"La aprehensión del requerido se efectuó" el 6 de noviembre "en la isla de Margarita", en el estado venezolano de Nueva Espara, detalló la policía. "Se realizan las coordinaciones (...) a fin de iniciar procesos de extradición", subrayó.

La cancillería de Panamá indicó el sábado que inició "los trámites diplomáticos y judiciales" para "lograr que el arrestado enfrente la justicia panameña".

Además expresó su "preocupación" por la "presencia y residencia en total impunidad de un individuo en la República Bolivariana de Venezuela - vinculado del atentado terrorista cometido contra el vuelo 901 del 19 de junio de 1994".

En 1995, Estados Unidos ofreció dos millones de dólares de recompensa por información sobre el atentado aéreo.

o

Washington incluyó en un informe sobre terrorismo la caída del avión panameño y lo relacionó a un posible acción de un comando suicida del movimiento chiíta libanés Hezbolá.

"Me llena de esperanza saber que no se han olvidado de nuestros seres queridos", dijo a la AFP Karina Smith, cuyo abuelo falleció en el accidente.

Durante años, las autoridades panameñas esbozaron dos teorías sobre este accidente: podría tratarse de un ajuste de cuentas del narcotráfico o que se trató de un ataque antisemita.

El caso tomó impulso en 2018 cuando el entonces presidente panameño, Juan Carlos Varela, pidió reanudar las investigaciones tras recibir información nueva durante una visita oficial a Israel.

Según Varela, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le comentó que el servicio de inteligencia de su país determinó que la caída del avión fue un "atentado terrorista" llevado a cabo presuntamente por Hezbolá.

Poco después, la Fiscalía Superior de descarga reabrió el caso "para investigar un supuesto caso de terrorismo".

 

Temas relacionados:

Terrorismo

Atentado terrorista

Detención

Extradición

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Petro vuelve a cuestionar ataques en el Caribe y medidas militares de Trump en medio de su pronunciamiento en la cumbre de la CELAC y la UE

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Judicial

Ver más
Gustavo Petro y Álvaro Leyva (AFP)
Gustavo Petro

Álvaro Leyva denuncia nuevamente a Petro por su polémico discurso callejero en Nueva York: “su irresponsable, suelta y dañina retórica debe terminar"

Sean Diddy Combs (AFP)
Diddy Combs

Autoridades estadounidenses revelaron la fecha en la que el rapero Sean 'Diddy' Combs saldrá de prisión

No hay planes de prevención contra la violencia machista - Foto AFP
Feminicidio

En Perú: Violó y estranguló a adolescente venezolana y simuló accidente eléctrico

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: EFE
Presos políticos en Venezuela

"No hemos tenido una fe de vida": hija de la opositora venezolana Xiomara Ortiz, detenida por el régimen de Maduro

Turismo | Foto Canva
Colombia

Implementan nuevos procesos para los colombianos que deseen ingresar a la Unión Europea

Luna llena - Foto: EFE
Astronomía

Astrónomo capta en video extraños destellos en el lado oscuro de la Luna y explica de qué se trata

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump está considerando ataques terrestres contra carteles de Venezuela y confirma autorización a la CIA: "Venezuela está sintiendo la presión"

Entrenador de la selección Colombia Sub-20, César Torres | Foto: AFP
Selección Colombia sub-20

Entrenador de la selección Colombia Sub-20 habló tras la derrota ante Argentina al borde de las lágrimas: “lo intentaré hasta que el país lo consiga”

Brigadas Al-Qassam, brazo armado del movimiento Hamás - Foto EFE
Violencia armada

Expertos analizan la "guerra de exterminio silenciosa" contra cristianos de todo el mundo que se ha recrudecido en países africanos

Gustavo Petro | Foto: EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Entre cuestionamientos y apoyos a Petro, sectores políticos de Colombia reaccionan a señalamientos de Trump contra su homólogo colombiano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre