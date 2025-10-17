NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Viernes, 17 de octubre de 2025
Detenciones arbitrarias

Detienen a jóvenes excursionistas en el parque Henri Pittier que portaban morrales tácticos con la bandera de EE.UU.

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Morral táctico como el que llevaban los excursionistas
Morral táctico como el que llevaban los excursionistas
Al llegar al parque natural, las personas fueron avisadas que no debían portar nada que sea alusivo a Estados Unidos.

Un grupo de jóvenes que planeaba hacer senderismo en el parque natural Henri Pittier, entre Aragua y Carabobo, fueron detenidos por llevar morrales tipo tácticos que suelen venderse en Venezuela con una insignia de la bandera de Estados Unidos.

La denuncia llegó a NTN24 en horas de la mañana de este viernes, luego de que fueran detenidos bajo interrogatorio el jueves en horas de la mañana y hasta entonces se desconoce qué cargos se le imputan.

Las personas pidieron mantener las identidades bajo anonimato.

o

Según el relato, funcionarios de la Guardia Nacional que custodian los accesos al parque, llamó a uno de los jóvenes para preguntarle por qué llevaba en la espalda la bandera de Estados Unidos, y cuando le respondió que era "normal" y que otros del grupo también lo llevaban, procedieron a detenerlos en el comandobajo interrogatorio.

El hecho se da en momentos en que el régimen aumenta su radar contra los "apátridas" que colaboren con Estados Unidos, que mantiene su flota en el Caribe para luchar contra el Cartel de los Soles.

La semana pasada, la Policía del régimen se llevó detenido a un hombre que posteó una foto de aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre la isla de Margarita con el texto: "Bienvenidos".

Al día siguiente el número dos del chavismo, Diosdado Cabello confirmó la noticia amenazando a todo aquel que envíe cualquier mensaje que sea interpretado como un "apoyo a la invasión".

Además, dos periodistas fueron censurados de sus programas por mencionar que Noruega había otorgado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

Temas relacionados:

Detenciones arbitrarias

Presos políticos en Venezuela

Violación de Derechos Humanos

Despliegue militar de Estados Unidos

Fuerza Armada

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen se va pronto, finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación": habla María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ya hay fuerzas especiales de EE. UU. en Venezuela”: explosivas revelaciones de un exagente del FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La presión de EE. UU. y la actividad de María Corina Machado buscan que los aliados de Maduro entiendan que no tienen otra opción que sublevarse": Ingacio Montes

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Busca el Gobierno de Ecuador dividir al movimiento indígena en medio del paro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál sería la consecuencia si se confirma la supuesta muerte de ciudadanos de Trinidad y Tobago en ataque de EE. UU. a presunta narcolancha?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Héctor Schamis - Foto AFP
Régimen venezolano

"Silenciar a la prensa es una manera de atacar a la democracia": Héctor Schamis

Rehenes liberados por Hamás - Foto AFP
Israel

Los primeros siete rehenes liberados por el grupo terrorista Hamás llegan a Israel

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente": los elogios del presidente del Comité del Nobel para María Corina Machado

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo/ Lionel Messi - Fotos EFE
Cristiano Ronaldo

Periodista le da un beso a Cristiano Ronaldo tras ponerle la misma capa que usó Messi cuando levantó la Copa del Mundo en Catar

Miguel Ángel Russo - AFP
Boca Juniors

Boca Juniors informó que su director técnico Miguel Ángel Russo está internado con "pronóstico reservado"

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Estados Unidos

"El régimen busca mantener un canal de negociación bajo la condición de chantaje y extorsión”: exembajador venezolano sobre decisión de EE.UU. de cancelar acercamientos diplomáticos

20 años del primer gol de Falcao con River Plate - Foto: EFE
Radamel Falcao García

Hoy se cumplen 20 años del debut goleador de Radamel Falcao García con River Plate

Héctor Schamis - Foto AFP
Régimen venezolano

"Silenciar a la prensa es una manera de atacar a la democracia": Héctor Schamis

Bad Bunny | Foto AFP
Bad Bunny

“Me arrepiento toda la vida”: Bad Bunny revela el error que nunca volvería a cometer

Rehenes liberados por Hamás - Foto AFP
Israel

Los primeros siete rehenes liberados por el grupo terrorista Hamás llegan a Israel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda