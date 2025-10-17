Detienen a jóvenes excursionistas en el parque Henri Pittier que portaban morrales tácticos con la bandera de EE.UU.

Un grupo de jóvenes que planeaba hacer senderismo en el parque natural Henri Pittier, entre Aragua y Carabobo, fueron detenidos por llevar morrales tipo tácticos que suelen venderse en Venezuela con una insignia de la bandera de Estados Unidos.

La denuncia llegó a NTN24 en horas de la mañana de este viernes, luego de que fueran detenidos bajo interrogatorio el jueves en horas de la mañana y hasta entonces se desconoce qué cargos se le imputan.

Las personas pidieron mantener las identidades bajo anonimato.

Según el relato, funcionarios de la Guardia Nacional que custodian los accesos al parque, llamó a uno de los jóvenes para preguntarle por qué llevaba en la espalda la bandera de Estados Unidos, y cuando le respondió que era "normal" y que otros del grupo también lo llevaban, procedieron a detenerlos en el comandobajo interrogatorio.

El hecho se da en momentos en que el régimen aumenta su radar contra los "apátridas" que colaboren con Estados Unidos, que mantiene su flota en el Caribe para luchar contra el Cartel de los Soles.

La semana pasada, la Policía del régimen se llevó detenido a un hombre que posteó una foto de aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre la isla de Margarita con el texto: "Bienvenidos".

Al día siguiente el número dos del chavismo, Diosdado Cabello confirmó la noticia amenazando a todo aquel que envíe cualquier mensaje que sea interpretado como un "apoyo a la invasión".

Además, dos periodistas fueron censurados de sus programas por mencionar que Noruega había otorgado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.